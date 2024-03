Portugal koerst af op een rechtse minderheidsregering

De Portugese president De Sousa heeft de centrumrechtse leider Luis Montenegro gevraagd een regering te vormen.

De Sousa’s partij, de Democratische Alliantie, won de parlementsverkiezingen eerder deze maand, maar slaagde er niet in een meerderheid te veroveren in het Portugese parlement.

De DA won 80 zetels, net iets meer dan de socialisten, die het moesten doen met 78 zetels. Voor een meerderheid zijn 116 zetels nodig, wat betekent dat Montenegro afhankelijk is van hétzij de socialisten, hétzij de extreemrechtse Chega om een kabinet te vormen. De andere partijen – inclusief de ooit zo sterke Portugese communisten – zijn irrelevant.

Vóór de verkiezingen sloot Montenegro Chega nog uit, maar VVD en NSC hebben de afgelopen maanden aangetoond dat dergelijke beloften weinig voorstellen.

Montenegro weigerde te zeggen hoe hij denkt een meerderheid van het parlement achter zich te krijgen, wat mij al meteen het ergste doet vrezen. Hopelijk beschikt hij over meer ruggengraat dan Omtzigt.

Chega, dat zich presenteerde als anticorruptiepartij, ging van 12 naar 50 zetels en was daarmee de grote winnaar van de verkiezingen. Ze wordt geleid door André Ventura, een voormalige voetbalcommentator. Chega draait volledig om Ventura, in dat opzicht is ze goed te vergelijken met de PVV, een partij die zonder Wilders ook helemaal niks voorstelt.

Ook inhoudelijk zijn er nogal wat overeenkomsten tussen Chega en de PVV. Chega is tegen migratie, verlangt net als de PVV terug naar een geïdealiseerd verleden (in dit geval een fascistische dictatuur) en heeft een hekel aan LHBTI-mensen. Chega belooft alles ‘anders’ te zullen doen, een boodschap die het goed deed bij met name de wat armere Portugezen. Macro-economisch is er weinig aan de hand in Portugal. De werkloosheid is laag, evenals de inflatie en de staatsschuld. Punt is dat je weinig hebt aan al die mooie cijfers als woningen zó duur zijn dat midden- en arbeidersklasse de grote steden uitgejaagd worden en de inkomens structureel achterblijven bij de prijsstijgingen.

Uitgelichte afbeelding: André Ventura – By Duke of Winterfell – Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122975175