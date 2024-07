Portugal; Kenia; NOS; Joods-christelijk; autofabrieken

Portugal

Effe niet opgelet: de Portugese PVV, de extreemrechtse partij Chega van André Ventura, had in 2019 nog maar 1 zetel, en bij de verkiezingen van 2022 opeens 12 – en nu 50 van de 230 zetels. Slik! De huidige premier Luis Montenegro is van de centrum-rechtse Partido Social Democrática, die het schijnt te redden met een coalitie van 80 zetels.

Keniaanse kerncentrale?

In Kenia wil de regering rond 2030 een kerncentrale van 1.000 MW hebben – de studies ernaar lopen. De bouw zou moeten plaatsvinden in een beschermd natuurgebied. Het land moet uranium importeren. Volgens het internationale atoomenergie-agentschap IAEA zijn ook Ethiopië en Oeganda met plannen bezig. net als overigens Brazilië en Sri Lanka. Zie vooral IAEA.org.

NOS rectificaties

Tot mijn aangename verrassing heeft de NOS een uitgebreide pagina met rectificaties – die heet NOS.nl/herstel. De oudste melding blijkt van 4 november 2014 – toen toonde het Journaal bij een bericht over Z-Korea de N-Koreaanse vlag. Maar het mooiste ervan is dat de omroep ook de betrokken artikelen aanpast op haar site. Dit eerste half jaar zijn het 9 rechtzettingen – het hele vorige jaar 28.

Amsterdam-Oost

Het is waar: alle vuilnisbakken die ik maandag bij KetiKoti in Amsterdam-Oost zag, waren opengebroken – op één na. na afloop ging ik naar een vriend vlakbij de Dapperstraat. Wilders klaagde over zijn oude buurt Kanaleneiland in Utrecht die in zijn beschrijving ‘helemaal’ door niet-blanke Nederlanders zou zijn overgenomen. Bij de voordeur van mijn vriend trof ik een geheel witte, oer-Hollandse buurvrouw die haar driewieler onder een zeiltje vandaan haalde en met wie ik even in de autochtonentaal sprak (die heb ik in mijn jeugd geleerd). Tegelijk ging er een oer-H man het gebouw in.

Aan de overkant hing een oerische vrouw over haar balkon naar ons te kijken. Ik had eigenlijk naar de oer-H fietsenhandel in de Dapperstraat willen gaan, waar ik al 50 jaar klant ben – helaas, ‘s-maandags dicht. De helft van alle kramen leek door niet-oerische Hollanders gedreven te worden, terwijl het publiek zo te zien voor negen-tiende niet-oerisch was. Tot mijn verbazing kopen die kennelijk wel bij oerischen. Wat een meevaller! Oef!

Joods-christelijk

Denk effe mee – als je kan: Wilders’ Joods-christelijke cultuur ontstond na en door uitvoerige migratie, zelfs verwoestende bezetting. Neem nou de ‘apostel der Friezen’, Bonifatius: geboren in ongeveer 672 waarschijnlijk in Exeter in GB en in 754 bij Dokkum door Friezen vermoord. Hij liet ‘heidense’ heiligdommen verwoesten of deed het zelf, zoals de eik van Donar omhakken en werd de beschermheilige van het oude Germanië en brenger van de Latijnse taal in de kerk. Als we die man toch ’s hadden kunnen buitenhouden! Waar is W als je ‘m nodig hebt?

Britse autofabrieken

Hoe slecht het met het GB gaat? In een bericht op tv gisteren maakte een voorbijganger een opmerking over de autofabrieken die uit het VK verdwenen zijn – en ik herinnerde me de vestiging van Toyota in Wales – dit ging over de sluiting van de Honda-autofabriek in Swindon – die startte in 1985 en sloot weer in 2021. Toyota zit er nog, en heeft nog één andere fabriek in Engeland voor Corolla’s in Derbyshire. Het aloude merk Vauxhall – die Opels bouwde – sloot in 2003. MG Rover sloot in 2005. De laatste Mini rolde in 2006 van de band, en daarna alleen nog in Borne (bij ons). Motormerk BSA – bekend uit ‘Oerend Hard’ – bestaat al niet meer sinds 1973. Nissan heeft een fabriek in Sunderland – maar ik zie er eigenlijk nooit een meer. Peugeot had een fabriek in Ryton bij Rugby, die sloot in 2006. Ford had de grootste fabriek van GB in Dagenham (Londen), maar die bouwt alleen nog automotoren en de helft van het terrein is verkocht. Proost!

– Uitgelichte afbeelding: Door GPS 56 from New Zealand – 1971 Austin Mini Clubman, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57230128