Popklassieker du jour: Incense And Peppermints

Deze song heeft een chaotische ontstaansgeschiedenis, die je hier na kunt lezen. Om de tóch al aanzienlijke chaos nog te vergroten werd de 16-jarige Greg Mumford uitgenodigd de zang te verzorgen. Mumford was helemaal geen lid van de band, maar de reguliere leden van wat toen nog Thee Sixpence heette schijnen wat moete te hebben gehad met de zang.

Door al het gedonder heeft toetsenist Mark Weitz – die met het intro en de melodielijn kwam – nooit een cent aan royalties gezien. Weitz heeft nog overwogen zijn medecomponisten – die blijkbaar het fatsoen niet op konden brengen een deel van de royalties aan hem af te dragen – voor de rechter te slepen, maar zag daar uiteindelijk vanwege de hoge kosten die een juridische procedure met zich mee zou brengen, vanaf. Incense and Peppermint werd een millionseller en bereikte de eerste plaats op de Billboard hot 100, maar de bandleden hebben daar financieel amper van geprofiteerd.

[Intro]

Ba-ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

[Verse 1]

Good sense, innocence, cripplin’ mankind

Dead kings, many things I can’t define

Occasions, persuasions clutter your mind

Incense and peppermints, the color of time

[Chorus]

Who cares what games we choose?

Little to win, but nothin’ to lose

[Bridge]

Incense and peppermints, meaningless nouns

Turn on, tune in, turn your eyes around

Look at yourself, look at yourself, yeah, girl

Look at yourself, look at yourself, yeah, girl, yeah, yeah

[Verse 2]

To divide the cockeyed world in two

Throw your pride to one side, it’s the least you can do

Beatniks and politics, nothin’ is new

A yardstick for lunatics, one point of view

[Chorus]

Who cares what games we choose?

Little to win, but nothin’ to lose

[Verse 3]

Good sense, innocence, cripplin’ mankind

Dead kings, many things I can’t define

Occasions, persuasions clutter your mind

Incense and peppermints, the color of time

[Chorus]

Who cares what games we choose?

Little to win, but nothin’ to lose

[Outro]

Incense, peppermints

Incense, peppermints

Sha-la-la

Sha-la-la

Sha-la-la

Sha-la-la

Sha-la-la

Sha-la-la

Uitgelichte afbeelding: By Rhinowing at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2527792