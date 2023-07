Politieke wil om tbc te bestrijden ontbreekt omdat het een ziekte van de armen is

De covid-19-pandemie en de toenemende conflicten, voedselonzekerheid en klimaatverandering hebben jaren van vooruitgang in de strijd tegen tuberculose ongedaan gemaakt. Vorig jaar meldde de Wereldgezondheidsorganisatie voor het eerst in bijna twee decennia een toename van overlijdens, nieuwe gevallen, meer resistentie tegen geneesmiddelen. Volgens Mel Spigelman, die al meer dan tien jaar voorop loopt in de strijd tegen tbc, is het nochtans mogelijk om de ziekte de wereld uit te helpen.

Tbc doodt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) jaarlijks 1,5 miljoen mensen. Ondanks het feit dat de infectieziekte te behandelen is tegen een relatief lage kost, blijft het een grote last voor de volksgezondheid, vooral in ontwikkelingslanden. Dat komt door een combinatie van slechte diagnose en behandeling en onvoldoende financiering voor onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Lees verder bij de bron, IPS

