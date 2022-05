Politie in Atlanta ontruimt autonome bezetting

De politie in Atlanta heeft vorige week met veel geweld een autonome bezetting van een bos midden in de stad ontruimd. Het grootste stedelijke bos in de VS moet plaats maken voor “Cop City“, een gigantisch internationaal trainingscentrum voor de politie.

In een groot stedelijk bos, oorspronkelijk Muscogee Creek land, het South River Forest nabij Atlanta moet een groot trainingscentrum voor politie gebouwd worden. Het complex is 154 hectares groot, dat is meer dan 3 maal het Vondelpark. Dit moet het grootste Amerikaanse training centrum voor politie worden. De politie in Atlanta werkt al sinds 1992 samen met de Israëlische politie in het zogenaamde GILEE project. Dit is een uitwisselingsproject tussen de politie in Atlanta en Israël. Agenten uit Israël komen naar de VS om politie “counter insurgency” technieken te leren die zij toepassen bij de onderdrukking van Palestijnen. Volgens dit artikel werkt ook de Nederlandse politie samen in dit GILEE project.

In Atlanta is er grote tegenstand tegen de bouw van “Cop City”. Een meerderheid van de bevolking is tegen de bouw bleek volgens een enquête. Verschillende milieuorganisaties hebben zich uitgesproken tegen het project vanwege de impact van het gebruik van munitie op lokale beekjes. Daarnaast is het in de huidige klimaatcrisis ook niet te verantwoorden om nog meer bos te kappen. De invloed op de globale CO 2 -uitstoot is nihil, maar het kappen van een bos in de stad die bekend staat als “de stad in het bos”, heeft toch veel symbolische waarde.

Ook veel Zwarte burgerrechten groepen in Atlanta hebben zich uitgesproken tegen cop city. Natuurlijk omdat de politie disproportioneel geweld tegen de Zwarte bevolking gebruikt en om de gentrificatie die “displacement” van Zwarte mensen veroorzaakt. Atlanta is een stad met een “booming” creatieve industrie. Vooral de filmindustrie groeit sterk in Atlanta en naast cop city wordt ook een deel van het bos gekapt om nieuwe filmstudio’s te bouwen. De gentrificatie heeft veel dakloosheid tot gevolg en leidt ook tot het verhuizen van de arme (veelal Zwarte) bevolking. In 2021 was Atlanta voor het eerst geen stad meer met een Zwarte meerderheid.

Ook de oorspronkelijke Muscogee Creek hebben zich uitgesproken tegen Cop City. De stad van Atlanta heeft toch doorgezet met ontwikkeling van het bos. Zoals in veel Amerikaanse steden, ook als Democraten aan de macht zijn, is het geld dat regeert. Het project van 90 miljoen dollar wordt voor tweederde deel gefinancierd door de Atlanta Police Foundation (APF). De Atlanta Police Foundation wordt gesteund door lokale vastgoedbedrijven, Amerikaanse banken en verschillende multinationals zoals AT&T, Uber, Deloitte, Amazon, Delta, UPS en Hilton. Ook het gedeeltelijk Nederlandse accountingbedrijf KPMG is sponsor van APF. Coca Cola heeft na ophef hun steun voor AFP opgeheven. Shell is ook een grote sponsor van police foundations in Los Angeles en New Orleans. Bijdragen aan police foundations geven niet alleen extra geld voor politie voor projecten als “cop city”, maar ook voor verdere militarisering en surveillance van politie. In Los Angeles werd het geld bijvoorbeeld gebruikt om de dubieuze gezichtsherkenningssoftware van Palantir aan te schaffen.

Sinds april 2021 zijn activisten al bezig met acties om het bos te beschermen. Er werd geprotesteerd bij lokale politici die het project uiteindelijk toch in september goedkeuren. In verschillende steden vinden solidariteitsacties plaats bij bedrijven die cop city steunen. Er werd geprotesteerd bij bouwbedrijven die Cop City bouwen. Bulldozers in het bos worden gesaboteerd. Verder vinden er verscheidene bezettingen plaats. Afgelopen dinsdag 17 mei werd een bezetting in boomhutten bestormd door verschillende politiekorpsen en een SWAT-team. Hierbij vond veel geweld plaats. Politie schept hierna op dat ze eigenlijk met scherp hadden moeten schieten op demonstranten. In het weekend ervoor werd ook al veel geweld gebruikt door de politie bij een vreedzame mars naar het bos.

Ondanks de ontruiming gaat de strijd voor bescherming van het bos door. De politie probeert de activisten te framen als “outside agitators”, terwijl ze juist de steun van de lokale bevolking hebben. Wat kun je doen om actievoerders in Atlanta te ondersteunen? De strijd voor behoud van het bos wordt door de media grotendeels genegeerd of verdraaid. Dus volg dit verhaal via media als Unicorn Riot of Defend the Atlanta Forest en deel het. Verder kun je doneren aan het Atlanta solidariteitsfonds voor activisten die gearresteerd zijn en die rechtszaken staan te wachten. Verder kun je ook bedrijven die Cop City ondersteunen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Veel bedrijven zijn ook in Nederland actief. AT&T heeft zijn mondiale hoofdkwartier in Den Haag. Uber, Deloitte en natuurlijk ook KPMG hebben ook kantoren in Nederland. Stop Cop City!

Foto afkomstig van Crimethinc.com