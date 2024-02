Politie gaat harder optreden tegen actievoerders die de wet overtreden

Politie en OM gaan harder optreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Dat is afgesproken in het overleg dat minister van Justitie justitieminister Dilan Yeşilgöz vanochtend had met het OM en de politie. Indien mogelijk worden actievoerders ter plekke beboet. Lukt dat niet (lees: omdat de actievoerders over trekkers beschikken en extreem gewelddadig zijn) dan worden ze achteraf beboet en vervolgd.

Directe aanleiding tot de verklaring van politie en OM is het optreden van actievoerende boeren, afgelopen maandag. De boeren blokkeerden snelwegen, stichten op diverse plekken brand en staken vuurwerk af. Het OM betitelde de acties als “ernstig strafbare feiten” en Yesilgöz noemde de boerenacties “misdrijven die alle perken te buiten gaan”. Politie en OM drongen er – net als de politiebonden – bij Yesilgöz op aan eindelijk eens op te treden tegen de steeds harder wordende acties van de boeren. Gisteren werden twee actievoerders opgepakt, maar dat hadden er gemakkelijk tweehonderd kunnen zijn.

In de verklaring van politie en OM wordt ook nog verwezen naar de blokkadeacties van Extinction Rebellion en het schreeuwen van “verwerpelijke leuzen” bij demonstraties. Ongetwijfekld wordt gedoeld op de antisemitische kretologie van linksradicale Hamas-apologeten die het liefst alle Joden de zee in zouden drijven (wat dacht je dat er bedoeld wordt met ‘from the river to the sea, Palestine will be free’?).

