Politie arresteert verdachte voor aanslag op drie Palestijnse studenten in Vermont

De politie van Vermont heeft een 48-jarige man gearresteerd die ervan wordt verdacht drie Palestijnse studenten te hebben neergeschoten. Een motief voor de aanslag is niet bekend, maar laat zich niet moeilijk raden. De verdachte, ene Jason J. Eaton, wordt vandaag voorgeleid.

De drie studenten werden neergeschoten toen ze een wandeling maakten in de omgeving van de universiteit van Vermont. Twee van de drie droegen kaffiyehs (Palestina-sjaals). Een van de studenten raakte slechts lichtgewond en is inmiddels weer thuis. De tweede werd in de borst geschoten, maar raakte als door een wonder niet ernstig gewond. De derde ligt nog in het ziekenhuis. De kogel heeft zijn ruggegraat geschampt, momenteel heeft hij geen gevoel in zijn onderlichaam. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar belandt mogelijk dus wél in een rolstoel.

Twee slachtoffers hebben de Amerikaanse nationaliteit, de derde heeft een verblijfsvergunning.

Sinds de pogrom van 7 oktober en de daaropvolgende oorlog tussen Israël en Hamas is zowel het aantal antisemitische als het aantal islamofobe incidenten in de VS sterk toegenomen. In oktober werd een 6-jarig Palestijns kind doodgestoken door zijn buurman. De moeder raakte zwaargewond.

Bron: NYT

Uitgelichte afbeelding: Universiteit van Vermont – By Jonathan Leo Connor (Gopats92) – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16643825