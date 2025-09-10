Polen: aanval tenminste 8 Russische drones

Er waren volgens de BBC 415 Russische drones plus 42 kruisraketten die vannacht Oekraïne aanvielen, waarvan 8 boven Pools grondgebied: het grootste aantal tot nu toe. Het is de eerste keer dat de Polen – samen met de Nederlanders – drones hebben neergeschoten boven hun grondgebied. Daarvan zijn in Oekraïne 386 drones en 27 raketten neergeschoten volgens de Oekraïense defensie.

Volgens een Belarussische verklaring ging het om een fout wegens storing van de besturingssignalen.

De aanval vond plaats in ieder geval bij Zamość in zuidwest Polen, waar resten zijn gefotografeerd door Reuters. De verste drone stortte neer op 250 km van de oostgrens. Er is een huis geraakt in Wyryki, Włodawa regio, in de provincie Lubelskie.

Ik heb er geen direct belang bij: maar de Russische drone-aanval in Polen was een ongeluk. Ik was vier jaar uitgever in Warschau, correspondent voor een Pools blad en heb Poolse schoonfamilie en twee half-Poolse zonen.

Dat moeten de NATO, de EU en Polen nog even goed uitzoeken, liefst binnen een dag. Want gezien de tijd, geld en moeite die de oorlog in Oekraïne Rusland kost, is het volstrekt ondenkbaar dat de Russen Polen, hun grootste en best bewapende buurland en al lid van de NAVO sinds 1997, aan zouden vallen. Dat zullen de details van de aanval ongetwijfeld vaststellen.