Poetin onderscheidt gedode Oekraïense neonazi

De Oekraïense neonazi Vladimir Zhoga werd op 5 maart gedood in Volnovakha, Oekraïne. Voor zover zijn naam nog onbekend was: gisteren heeft Poetin hem verheven tot ‘Held van de Russische Federatie’. Zhoga leidde het zg. ‘Sparta Bataljon’. Dat had een reputatie als extreemrechtse neonazi’s.

Hier is de tekst, origineel geplukt van Poetins eigen website:

Executive Order awarding title of Hero of Russian Federation to Vladimir Zhoga

Vladimir Putin signed the Executive Order On Awarding the Title of Hero of the Russian Federation to Vladimir Zhoga.

March 6, 2022 – 21:00

The title of Hero of the Russian Federation has been awarded to Vladimir Zhoga (posthumously) for acts of heroism and courage while fulfilling his civic duty.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67920