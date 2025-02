Poetin & Oekraïne: Motie van de leden Timmermans en Yeşilgöz-Zegerius – Aangenomen

MOTIE VAN DE LEDEN TIMMERMANS EN YESILGÖZ-ZEGERIUS

over onvoorwaardelijke steun aan Oekraine

Voorgesteld 18 februari 2025

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat de VS aansturen op onderhandelingen met Poetin over de Russische agressie tegen Oekraïne; overwegende dat we Oekraïne in staat moeten stellen vanuit kracht te onderhandelen en ook na een eventueel bestand Russische agressie geloofwaardig af te schrikken;

constaterende dat de afspraak is om Oekraïne onverminderd militair, financieel, moreel en politiek te steunen en dat Oekraïne een zo sterk mogelijke onderhandelingspositie moet krijgen; verzoekt de regering aan de afspraak gevolg te geven en de daartoe benodigde middelen voor Oekraïne op zo kort mogelijke termijn vrij te maken, en gaat over tot de orde van de dag.

Timmermans

Yesilgöz-Zegerius