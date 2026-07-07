Poetin en zijn vrouwen

(Geschreven op dag 11 van het Oekraïens offensief.)

Ik wil de geest van Poetin zo graag begrijpen en zoek overeenkomsten tussen hem en mezelf. Die moeten er toch zijn? Maar imperialisme en grootheidswaan liggen mij niet. Een aanknopingspunt vind ik toch: hij houdt van vrouwen, Dat is me niet vreemd en dus ben ik me erin gaan verdiepen hoe hij met ze omgaat. Daarover is de baas niet erg scheutig, maar het weinige wat naar de openbaarheid ontsnapt is zegt al genoeg.

MOORD

Het begint met een veronderstelde moord.

Onlangs is in Riga, Letland, het lijk van een Russische journalist gevonden, bij hem thuis. Giftige paddenstsoelen had hij gegeten, uit eigen tuin, Dit ondanks dat hij zelf een paddenstoelenkenner was. Wat het hoogst verdacht maakt is dat hij een persoonlijke vijand van de seriemoordenaar was. Al jaren bang voor diens wraak. Hij had zich zijn woede op de hals gehaald had door – het was 2008- in zijn krant, de Moskovsky Korrespondent, een gedetallleerd artikel te publiceren: dat Poetin van zijn echtgenote Ljoedmila wilde scheiden, om met de dertig jaar jongere turnkampioene Alina Skabajeva te gaan trouwen.

Poetin reageerde razend, Had hij de kranten niet uitdrukkelijk gevraagd zijn ’privéleven’ buiten beschouwing te laten? Daarmee bedoelde hij zijn omgang met vrouwen, want als media berichtten hoe hij met bloot bovenlijf paard reed of met de werphengel dikke zalm opviste, was dat prima.

Maar toen Grigori Nechorosjev, de journalist die als hoofdredacteur van de Moskovsky Korrespondent onthulde dat de president een affaire had met de turnschoonheid was Vladimir buiten zichzelf. De journalist verweerde zich door te zeggen dat het artikel door grondig onderzoek van zijn journalisten echt betrouwbaar was. Naïef. Poetins antwoord was dat de krant een verschijningsverbod kreeg en vervolgens opgedoekt werd. Journalist Grigori moest vluchten.

POETINS SCHEIDING ‘ZONDER AANLEIDING’

Het artikel was wel degelijk realistisch. De Russische First Lady verscheen sinds mei 2008, aan het einde van de tweede presidentiële ambtstermijn van Poetin, nog zelden in het openbaar. De afwezigheid van de voormalige stewardess voedde speculaties omtrent haar gezondheid en over haar verblijfplaats.

In 2013 kwam de aap uit de mouw, Tijdens een balletvoorstelling, die Vladimir en Ljoedmila bij uitzondering samen bezochten, werden zij – ik neem aan op Vladimirs verzoek- door de staatszender gevraagd naar de geruchten over een scheiding.’ Ja, het was waar. “Door zijn drukke werkzaamheden hadden wij weinig gelegenheid elkaar te zien’, antwoordde hij ‘wij hebben daarom gezamenlijk deze beslissing genomen’, Niets aan de hand maar toch scheiden. Ljoedmila stond er, las ik, ongemakkelijk lachend bij, maar met Tsjaikovsky’s muziek geruststellend op de achtergrond. Volgens Russia Today zei Ljoedmila braaf dat zij en Poetin ‘altijd vrienden zullen blijven’. ‘Ik ben hem dankbaar dat hij me steunt.’

Steunt?’ Zij verdween naar Monaco, waar Poetin een peperduur appartement voor haar gekocht had. Kortom, ze was afgekocht en luxueus verbannen. Om praatjes buiten het land te houden. Wel natuurlijk bedreigd en in de gaten gehouden door de FSB. Zeker is zeker.

BUITENECHTELIJKE DOCHTER

Volgens de Russisch Orthodoxe Kerk, waar Poetin enthousiast lid van is, mag scheiden alleen als er duidelijke aanleiding ia, zoals overspel. Tsja, aanleiding had Ljoedmila eigenlijk genoeg gehad. Want ondanks Poetins drukke werkzaamheden had hij wel kans gezien in 2003 een buitenechtelijke dochter voort te brengen bij schoonmaakster Svetlana Krivonochitsj. De inmiddels volwassen dochter staat bekend onder de schuilnaam Elizaveta Olegovna Rudnova en lijkt in haar gezicht sprekend op pa. ’Van haar is de pittige uitlating ‘mijn vader heeft mijn leven verwoest en ook van miljoenen anderen’. Vader zelf zwijgt over haar en zijn woordvoerder Peskov houdt het erop dat de buitenechtelijke Elizaveta van zijn chef een ‘ongegrond gerucht‘ is.

Alles wijst er dus op dat de scheiding van Ljoedmila precies zo in het werk gegaan is als wijlen journalist Grigori in 2008 in zijn krant aangekondigd had en ook dat de werkelijke aanleiding de turnster Skabeva is geweest. Poetin kon er weldra niet onderuit dat zij zijn vriendin was. Het was trouwens al opgevallen dat zij 2007 tot lid van de Doema benoemd was, een jaar voordat de journalist de deksel van de pot rukte.

ALLES CHRISTELIJK VERANTWOORD

Volgens voorschriften van de Russisch Orthodoxe kerk is scheiding zeer ongewenst, maar indien toch, dan kan de partner die reden gegeven heeft tot de scheiding, door bijvoorbeeld overspel, alleen hertrouwen op voorwaarde dat hij een periode boete doet. Poetin hoefde geen boete te doen, want het was een ‘gezamenlijke beslissing zonder bepaalde aanleiding’ geweest en bovendien trouwde hij niet met Skabejeva. Ja. Zij was zijn vriendin, maar hij hertrouwde niet.

Skabejeva begeleidt Poetin nooit bij staatsbezoeken. Toont zich niet met hem in het openbaar. Poetin zegt het niet openlijk, maar suggereert dat hij eigenlijk met Rusland getrouwd is, dus te druk. Skabejeva speelt een beetje Eva Braun , de vriendin van Hitler, die ‘met Duitsland getrouwd’ was. Want ook mag niemand weten dat zij de moeder is van de twee zoons van Poetin. De eerste, Iwan kwam twee jaar na zijn vaders scheiding ter wereld, in een privékliniek in de Zwitserse stad Lugano. Volgens de verhalen was Poetin in de wolken dat hij eindelijk een zoon had. Dacht hij daarbij aan een troonopvolger? In 2019 volgde nog een tweede zoon, genoemd naar zijn verwekker: Vladimir. De twee zoons, de prinsjes leven in de paleizen van de president zoals dat aan het Valdajmeeer. In isolement, slechts in de omgeving van westerse gouvernantes, verder ontbreekt het hen aan niets.

ZWITSERLAND

Volgens media woonde Kabajeva anno 2022 in een zwaarbeveiligd chalet in Zwitserland. Maar die tent is opgeheven sinds een druk ondertekende petitie om haar uitwijzing gevraagd had. Inmiddels is zij in Rusland mediabazin en word zij vanwege haar politieke medeplichtigheid met de oorlog door de EU gesanctioneerd.

In de pers verscheen van haar de uitspraak dat media belangrijker zijn voor de Russische oorlogsvoering dan Kalasjnikovs. Iets wat haar vriend haar al in 2000, toen hun relatie begon, al duidelijk had kunnen maken. Als nieuwe president begon in dat jaar met zijn veldtocht tegen glasnost en de onafhankelijkheid van de media.

EVA BRAUN

De vergelijking tussen Skabajeva en Eva Braun gaat in zoverre op dat Poetin alles wat haar betreft geheim probeert te houden, als gaat het hem niet aan. Maar aan de andere kant speelde Eva (die ook graag gymnastiek deed) geen enkele publieke rol, wat Alina zelf wel doet. Zij was al een bekende turnster toen zij zich inliet met P. en daarna werd zij ook nog politica en mediamanager.

Maar het hoort erbij dat ik verder niet eens weet of zij eigenlijk nog steeds wel Poetins vriendin is. Als je er iets te veel van weet ben je in levensgevaar en vergiftigde paddenstoelen lust ik niet. Maar ik weet wel dat Skabejeva de Poetin-variant van Eva Braun vertegenwoordigt.

Poetin gebruikt vrouwen. Om de show van de met zijn land getrouwde politicus te spelen, die geen minuut verspilt aan zoiets als een privéleven met vrouwen.

Hij ontkent hun betekenis voor hem en hij ontkent zelfs het bestaan van zijn en hun belangrijkste kinderen. Zelfs zijn twee officiële dochters, van Ljoedmila, duidt hij vaag aan met ‘die vrouwen’. Zijn zoons, van wie hij droomt, vermoed ik, dat de eerste hem eens als Tsaar Iwan Poetin zal opvolgen, enkele jaren nadat hijzelf door zijn verovering van Oekraïne, als De Hereniger van Groot-Rusland, tot Tsaar gekroond zou zijn.

Poetin gebruikt zijn vrouwen voor zijn machtsuitoefening. IJzingwekkend.

Weet iemand van jullie meer over Poetins huidige privéleven? Hoe meer daarvan bekend is, des te meer barsten in het imago dat hij nastreeft.

– Uitgelichte afbeelding: Door Hans-Martin Scheibner – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.