Platzak in Baton Rouge

In de rondgang langs steden in de VS werd Baton Rouge geprikt. Ben ik nou echt de enige die meteen een song weet?
Roger Miller met het origineel van Bobby McGee. Eerlijk gezegd kan ik de versie van Janis Joplin niet uitstaan maar ik geef u de tekst en een filmpje, haar grootste postume hit kan niet onvermeld blijven.
Busted flat in Baton Rouge, waitin’ for a train
When I was feelin’ near as faded as my jeans
Bobby thumbed a diesel down, just before it rained
That rode us all the way in to New Orleans
I pulled my harpoon out of my dirty red bandana
I was playin’ soft while Bobby sang the blues, yeah
Windshield wipers slappin’ time, I was holdin’ Bobby’s hand in mine
We sang every song that driver knew
Refrein:
Freedom’s just another word for nothin’ left to lose
Nothin’, don’t mean nothin’, honey, if it ain’t free, no no
Yeah, feelin’ good was easy, Lord, when he sang the blues
You know feelin’ good was good enough for me
Good enough for me and my Bobby McGee
From the Kentucky coal mine to the California sun
Yeah, Bobby shared the secrets of my soul
Through all kinds of weather, through everything we done
Yeah, Bobby baby kept me from the cold
One day up near Salinas, Lord, I let him slip away
He’s lookin’ for that home, and I hope he finds it
But I’d trade all of my tomorrows for one single yesterday
To be holdin’ Bobby’s body next to mine
Refrein
La da da la da da da, la da da da da da da
La da da la la la la na Bobby McGee yeah
La da la da la da, la na na na da
La la la la la Bobby McGee yeah
La da da la la la la la la la la la, la na na la na na la la
Hey now Bobby lo no Bobby McGee yeah
Lo la lo la la lo la la
Lo la la lo la la lo la la lo la la lo la la
Hey an’ a Bobby lo no Bobby McGee yeah
Lord, I called him my lover, called him my man
I said I called him my lover, did the best I can, come on
And a Bobby no, and a Bobby McGee yeah
Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
Hey hey hey Bobby McGee lo
(Hey hey, woo)
Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo la ah ah
Hey hey hey Bobby McGee yeah
