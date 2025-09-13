Platzak in Baton Rouge

In de rondgang langs steden in de VS werd Baton Rouge geprikt. Ben ik nou echt de enige die meteen een song weet?



Roger Miller met het origineel van Bobby McGee. Eerlijk gezegd kan ik de versie van Janis Joplin niet uitstaan maar ik geef u de tekst en een filmpje, haar grootste postume hit kan niet onvermeld blijven.

Busted flat in Baton Rouge, waitin’ for a train

When I was feelin’ near as faded as my jeans

Bobby thumbed a diesel down, just before it rained

That rode us all the way in to New Orleans

I pulled my harpoon out of my dirty red bandana

I was playin’ soft while Bobby sang the blues, yeah

Windshield wipers slappin’ time, I was holdin’ Bobby’s hand in mine

We sang every song that driver knew

Refrein:

Freedom’s just another word for nothin’ left to lose

Nothin’, don’t mean nothin’, honey, if it ain’t free, no no

Yeah, feelin’ good was easy, Lord, when he sang the blues

You know feelin’ good was good enough for me

Good enough for me and my Bobby McGee

From the Kentucky coal mine to the California sun

Yeah, Bobby shared the secrets of my soul

Through all kinds of weather, through everything we done

Yeah, Bobby baby kept me from the cold

One day up near Salinas, Lord, I let him slip away

He’s lookin’ for that home, and I hope he finds it

But I’d trade all of my tomorrows for one single yesterday

To be holdin’ Bobby’s body next to mine

Refrein

La da da la da da da, la da da da da da da

La da da la la la la na Bobby McGee yeah

La da la da la da, la na na na da

La la la la la Bobby McGee yeah

La da da la la la la la la la la la, la na na la na na la la

Hey now Bobby lo no Bobby McGee yeah

Lo la lo la la lo la la

Lo la la lo la la lo la la lo la la lo la la

Hey an’ a Bobby lo no Bobby McGee yeah

Lord, I called him my lover, called him my man

I said I called him my lover, did the best I can, come on

And a Bobby no, and a Bobby McGee yeah

Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Hey hey hey Bobby McGee lo

(Hey hey, woo)

Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo la ah ah

Hey hey hey Bobby McGee yeah

– Uitgelichte afbeelding: Door John Ascauaga’s Nugget (Casino) Reno, Nevada. – eBayfrontback, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36171507