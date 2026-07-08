Platner weigert kandidatuur in te trekken

Graham Platner, de Democratische kandidaat voor de Senaatszetel van Maine, heeft zijn verkiezingscampagne opgeschort nadat hij er door zijn voormalige vriendin Jenny Racicot van werd beschuldigd met een dronken kop haar huis te zijn binnengedrongen en haar te hebben verkracht.

Platner ontkent de beschuldigingen, maar met zijn politieke carrière lijkt het afgelopen te zijn. Het is niet de eerste keer dat Platner in opspraak raakt: hij werd er al eerder – geloofwaardig – van beschuldigd zijn handen niet thuis te kunnen houden. Voor de Democratische partij was dat geen reden afstand van hem te nemen. Dat de oesterkweker met een Totenkopf-tatoeage uit het nazi-tijdperk op zijn borst rondliep vormde ook al geen enkele belemmering.

De aantijgingen van Racicot zijn des te geloofwaardiger omdat zij zich net als Platner op de linkervleugel van de Democratische partij bevindt: haar beweringen kunnen niet worden afgedaan als een vuig complot van de Republikeinen.

NEW: Woman who accused Graham Platner of r*ping her says America needs someone with his political stances in office, says his videos fired her up. Jake Tapper: There are gonna be people who say this is politically motivated. What would you say to that? Accuser Jenny Racicot:… pic.twitter.com/7jYk2i7oBg — Collin Rugg (@CollinRugg) July 6, 2026

Nu het duidelijk is dat Platner – die na alle gedonder toch al bezig was steun te verliezen – bezig is met een electoraal kansloze missie, verlaten de ratten massaal het zinkende schip:

I have spoken with Graham Platner about the best path forward for Maine. In light of these very serious allegations, I have recommended that he step aside. — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 7, 2026

I am withdrawing my endorsement of Graham Platner and calling on him to exit the race immediately so that he can be replaced by a progressive fighter who will deliver for the people and help win back the Senate. These allegations are devastating and must be taken seriously. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) July 7, 2026

Bij de Republikeinen is het natuurlijk feest en dat hebben de Democraten volledig aan zichzelf te wijten. Na een hele reeks onthullingen over wangedrag, aanranding, smerige boodschappen naar vrouwen op Reddit en een Totenkopf-tatoeage had de partij hem als een baksteen moeten laten vallen. Nee dus:

Elizabeth Warren on Graham Platner: “That’s my kind of man.” pic.twitter.com/sDXhnVzYRd — MAZE (@mazemoore) July 6, 2026

Inmiddels zijn Democratische politici druk bezig alle verwijzingen naar Platner van hun accounts op X te verwijderen, wat de feestvreugde bij de Republikeinen natuurlijk nog vergroot.

De partij probeert Platner zover te krijgen zijn kandidatuur in te trekken, maar dat weigert onze oesterkweker vooralsnog te doen. Er is haast bij: als Platner over een week zijn kandidatuur niet heeft ingetrokken, is het te laat. De kandidatenlijst kan dan niet meer gewijzigd worden, wat naar alle waarschijnlijkheid betekent dat de Republikeinen de Senaatsverkiezingen in Maine zullen winnen. Momenteel hebben de Republikeinen in de Senaat 53 zetels en de Democraten 45. Twee zetels worden ingenomen door ‘Independents’, waaronder Bernie Sanders. Om een meerderheid in de Senaat te veroveren moeten de Democraten dus vier zetels winnen bij de verkiezingen in november (Sanders stemt vrijwel altijd met de Democraten mee). Als Maine weg zou vallen, wordt dat vermoedelijk erg moeilijk. Tot grote vreugde uiteraard van Trump die dan nog eens twee jaar door kan gaan zonder effectieve oppositie vanuit de Senaat.

Uitgelichte afbeelding: By MAINEiac4434 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175772776