Platner weigert kandidatuur in te trekken

Pyt van der Galiën

Graham Platner, de Democratische kandidaat voor de Senaatszetel van Maine, heeft zijn verkiezingscampagne opgeschort nadat hij er door zijn voormalige vriendin Jenny Racicot van werd beschuldigd met een dronken kop haar huis te zijn binnengedrongen en haar te hebben verkracht. 

Platner ontkent de beschuldigingen, maar met zijn politieke carrière lijkt het afgelopen te zijn. Het is niet de eerste keer dat Platner in opspraak raakt: hij werd er al eerder – geloofwaardig – van beschuldigd zijn handen niet thuis te kunnen houden. Voor de Democratische partij was dat geen reden afstand van hem te nemen. Dat de oesterkweker met een Totenkopf-tatoeage uit het nazi-tijdperk op zijn borst rondliep vormde ook al geen enkele belemmering.

De aantijgingen van Racicot zijn des te geloofwaardiger omdat zij zich net als Platner op de linkervleugel van de Democratische partij bevindt: haar beweringen kunnen niet worden afgedaan als een vuig complot van de Republikeinen.

Nu het duidelijk is dat Platner – die na alle gedonder toch al bezig was steun te verliezen – bezig is met een electoraal kansloze missie, verlaten de ratten massaal het zinkende schip:

Bij de Republikeinen is het natuurlijk feest en dat hebben de Democraten volledig aan zichzelf te wijten. Na een hele reeks onthullingen over wangedrag, aanranding, smerige boodschappen naar vrouwen op Reddit en een Totenkopf-tatoeage had de partij hem als een baksteen moeten laten vallen. Nee dus:

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Inmiddels zijn Democratische politici druk bezig alle verwijzingen naar Platner van hun accounts op X te verwijderen, wat de feestvreugde bij de Republikeinen natuurlijk nog vergroot.

De partij probeert Platner zover te krijgen zijn kandidatuur in te trekken, maar dat weigert onze oesterkweker vooralsnog te doen. Er is haast bij: als Platner over een week zijn kandidatuur niet heeft ingetrokken, is het te laat. De kandidatenlijst kan dan niet meer gewijzigd worden, wat naar alle waarschijnlijkheid betekent dat de Republikeinen de Senaatsverkiezingen in Maine zullen winnen. Momenteel hebben de Republikeinen in de Senaat 53 zetels en de Democraten 45. Twee zetels worden ingenomen door ‘Independents’, waaronder Bernie Sanders. Om een meerderheid in de Senaat te veroveren moeten de Democraten dus vier zetels winnen bij de verkiezingen in november (Sanders stemt vrijwel altijd met de Democraten mee). Als Maine weg zou vallen, wordt dat vermoedelijk erg moeilijk. Tot grote vreugde uiteraard van Trump die dan nog eens twee jaar door kan gaan zonder effectieve oppositie vanuit de Senaat.

Uitgelichte afbeelding: By MAINEiac4434 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175772776

 

 

 

Pyt van der Galiën