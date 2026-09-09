Ze zijn begonnen als een Tsjechische coverband van “westerse” undergroundmuziek, The Plastic People of the Universe. Vernoemd naar Frank Zappa’s Plastic People.



Run, run, run

Maar met de “normalisatie” na de Warschaupactinvasie werd de band als het ware zelf ondergronds in Tsjechoslowakije. Marta Kubišová wilde zich als zangeres bij hen voegen maar ze had een algeheel verbod op optreden en platen maken. Dan niet.

Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned stamt uit 1974, en werd ruim vijf jaar later geïntroduceerd in Nederland en gedistribueerd door Het Fort van Sjakoo.



Toxika

De band heeft nooit zelf gekozen voor ondergrondsheid. Zo ging dat, en gaat het elders.

Slot van een reeksje over Tsjechische underground.

– Uitgelichte afbeelding: By The Plastic People of the Universe – http://s.pixogs.com/image/R-1651327-1265904885.jpeg, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=40587463