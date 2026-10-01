Scholieren (?) rellen in Frankrijk

In Frankrijk zijn acties van scholieren tegen de – volgens de leerlingen – barre omstandigheden in klaslokalen gierend uit de klauw gelopen. Knokpartijen met de politie zijn in Frankrijk eerder regel dan uitzondering, maar dit keer is het zelfs voor Franse begrippen wat aan de extreme kant.

Lycée Nelson Mandela à Nantes. La Nouvelle France crame la France.pic.twitter.com/WRL95cY0gT — Moh (@Mothhto) October 1, 2026

Volgens een 16-jarige scholier uit Saint-Ouen begonnen de protesten vreedzaam (althans voor Franse begrippen), maar liep het allemaal gierend uit de klauw toen relschoppers van buiten de school zich met de zaak gingen bemoeien: “In eerste instantie was het een vreedzame blokkade, maar het ging te ver toen zo’n 15 jongeren van buiten de school, die uit een andere stad waren gekomen, van de gelegenheid gebruik maakten om de boel op stelten te zetten.”

Volgens Franse media en verslaggevers op X zijn het vooral jongeren uit banlieu’s, aangevuld met de gebruikelijke neprevolutionairen uit radicaallinkse hoek die verantwoordelijk zijn voor het geweld. Wat het in de fik steken van schollen of het in elkaar rammen van leraren te maken heeft met de verbetering van de omstandigheden in de klaslokalen is mij een raadsel:

🇫🇷 FLASH | La vidéo d’un professeur du lycée César-Baggio de Lille VIOLEMMENT FRAPPÉ dans le dos par des lycéens, avant d’être poursuivi dans la rue. pic.twitter.com/GE4mkUYMsE https://t.co/jtrcoKpdXy — Cerfia (@CerfiaFR) September 30, 2026

> “On manifeste pour avoir plus de profs”

> Lynchent le prof pic.twitter.com/z455H5haiY — Bouli ☃️ (@bouliboulibouli) September 30, 2026

Het lerarentekort los je er niet mee op, maar vermoedelijk is het daar de relschoppers ook niet om te doen.

Het vuurtje wordt opgestookt door La France insoumise (LFI), de partij van presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon is afhankelijk van de stem van jongeren en de inwoners van de banlieu’s om in 2027 de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te halen. Om dat doel te bereiken is blijkbaar niets te dol. DE LFI-burgemeester van Saint-Denis, een troosteloze voorstad van Parijs, moedigde de relschoppers afgelopen dinsdag zelfs nog even aan door te zeggen dat “geweld soms gerechtvaardigd is”. Op video’s is hij te zien terwijl hij feest staat te vieren met fikjes stokende relschoppers:

Outrage in France after Bally Bagayoko, the far-left mayor of the country’s most infamous no-go zone Saint-Denis joined student rioters who were attacking a high school in the area. He could be seen laughing with them, giving high fives and jumping up and down. Bagayoko is the… pic.twitter.com/FuawgU2iIY — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2026

Volgens alle peilingen gaat Mélenchon het in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen – mocht hij die al halen – kansloos afleggen tegen Le Pen. Dat de rellen Le Pen een enorme boost geven interesseert blijkbaar niemand iets.

Uitgelichte afbeelding: Mélenchon (midden) – By Drutchy2017 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63834057