Nieuwe peiling De Hond: VVD op 12 zetels

In de laatste peiling van Maurice de Hond staat de VVD op 12 zetels. Grote winnaars zijn PRO (29 zetels) en JA21 (20 zetels). Naast de VVD is D66 de grote verliezer: de partij van Rob Jetten verliest maar liefst 8 zetels.

Aan de politieke verhoudingen verandert er weinig. De winst van PRO is naar alle waarschijnlijkheid vrijwel volledig afkomstig van D66, die van JA21 van de VVD. Tel uit je winst.

De voornaamste conclusie is eigenlijk dat Nederland volledig onbestuurbaar dreigt te worden. Links komt niet verder dan 61 zetels, en dat is dan inclusief het op economisch terrein ordinair rechtse D66. D66 en SP samen in een kabinet, dat wordt vast een succes. Over rechts zou in principe een coalitie gevormd kunnen worden, maar Wilders heeft zichzelf onmogelijk gemaakt en niemand wil met de cryptofascisten van FVD in zee. Door het midden kan ook al niet, want de traditionele middenpartijen (PRO, D66, CDA en VVD) komen samen niet verder dan 71 zetels. Nog los van de vraag of PRO en VVD in de afzienbare toekomst samen door één deur kunnen (hoogstwaarschijnlijk niet).

Mona Keijzer zou volgens De Hond op 10 zetels kunnen rekenen, maar die zijn dan weer afkomstig van JA21. Dat zet dus al evenmin zoden aan de dijk.

Treurig natuurlijk, tenzij je als sommige niet al te snuggere anarchisten/tankies denkt dat Nederlanders gebaat zijn bij een onbestuurbare puinhoop.

Uitgelichte afbeelding: Door De Balie, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125331257