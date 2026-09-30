Dreiging en de ‘socials’

Ja, die ‘socials’ maken het bedreigen van mensen makkelijk. Ze moeten ZSM uit de lucht.

Politieagenten hebben hun naam al niet meer op hun ID’s, alleen nog hun nummer, vanwege het risico van bedreiging online en thuisbezoek. Wanneer gaat een overheid ‘de socials’ eindelijk stoppen? En nu heeft de Tweede Kamer hun eigen hoekje: Vraaghetze, compleet met taalfout (jaja, daar moet natuurlijk ‘vraaghethen’ staan) – en de term ‘hetze’ kan ook niet de bedoeling zijn.

Dat gaat dus lekker. Leuk wel: een jongetje met een vraag over de publieke tribune: Mag je tijdens het debat wel naar de wc? Als je daarna je handen wast…



Ik was mijn eerste bedreiging ooit al helemaal vergeten: in 2018 in de Hema hier in Bussum. Het was een zaterdag en je kon daar voor € 1 ontbijten, mits vóór 10 uur. (Ze zaten toen nog pal in het centrum in een echt Dudok-gebouw – Bussum heeft er een stuk of tien, niet verder vertellen).

Hun koffieafdeling zat verhoogd en bood een aardig zicht op het plein-met-fontein ervoor. Ik had mijn laptop mee, en raakte in gesprek met een ontbijtster achter me en schoof even bij haar aan. Zegt ze opeens: ‘Iemand steelt je laptop, met een krant!’. Een man had hem handig onder zijn arm gestoken met een krant eromheen, en liep weg. Ik sprong op en riep: ‘Hee! Mijn computer’ en kon hem nog net voor de uitgang terugpakken.

De dief van 40, die er onopvallend en net uitzag, zei toen: ‘Ik vermoord je!’. Dat was nieuw en verbazend voor me. Ik was niet kien genoeg om hem vast te houden, maar wel om terug te zeggen: ‘Wie breng je daarvoor mee? Je moeder?’

Daarna volgden nog wel eens bedreigingen op GeenStijl, Droog Magazine en Indymedia en telefonisch eentje van een plaatsgenoot, die daarvoor veroordeeld werd. Dat kwam allemaal bij me op toen ik Jetten gisteren hoorde kwebbelen over homohaters ‘op hun bek slaan’.

O jeetje, Jetten is Boosjes! Hij heeft zijn achtergrond tegen, want je kan je zoiets van hem net zomin voorstellen als bijvoorbeeld een schop, stoot of slag van een drag-queen te krijgen. De Jettens in onze wereld zijn nu eenmaal aardig, netjes en kwetsbaar en hebben grote broers hard nodig.

Wat de nonboomers vergeten/niet weten is dat een hele generatie nog levenden in hun jeugd van ouders en onderwijzers regelmatig lellen kregen: vlakke hand, rond wang-oorpartij. ‘Draai om je oren’ heette dat. Ik moet er wel duizend – bijna dagelijks – gehad hebben van mijn ouders en onderwijzers (juffen deden dat nooit). We emigreerden in 1956 naar Californië en daar was dat volkomen ondenkbaar – waardoor mijn ouders er ook mee stopten, realiseer ik me nu. Ik zat daar op drie lagere scholen: helemaal niets te melden.

Vreemd hoe in dat land schoolmoorden een nationale sport geworden zijn. Was het de Korea-oorlog? De reeksen cowboyfilms met elke drie minuten zes schoten? En later de ‘gewone’ misdaad? Vietnam? Irak?

En toen kregen we in Europa in 1965-75 opeens die golf prachtige, vredelievende en volkomen non-agressieve Franse, Italiaanse en ook Britse en Zweedse films zodat we uit die hoek zeker tien jaar geen enkel schot meer hoorden in de bios… (behalve die ene film ‘Get Carter’ met Michael Caine op z’n best).

En we kregen de vredesbeweging, en uiteindelijk eindigden zowel de kernwapenwedloop en zelfs de Koude Oorlog en verdween de Muur. Dus moeten het nu wel de ‘socials’ en de VS wapenfabrikanten zijn.



En vergeet niet het verdwijnen van de buurthuizen. Dat was vooral te danken aan CDA-liberaal en ondernemer Lubbers met zijn drie kabinetten, die de buurthuizen al bezuinigend schonken aan de gemeenten. Moeizaam komt er weer wat van terug – maar niets voor de jeugd. Op geen enkele straathoek hier in Bussum zul je nog een ‘straathoekwerker’ tegenkomen – noch ergens anders – en die verzamelden echt geen loslopende of thuis verdrogende eenzame ouderen

PS: Ik beging nog een blunder toen ik van de week op de hei door een groepje fitnessvrouwen liep. Ze maakten vriendelijk ruimte, praatten wat en ik praatte (ja, nou èn…) ‘grappig’ terug. Ik zag namelijk opeens dat ze allemaal zwanger waren en zei toen spontaan, ja echt: ‘Ooo, jullie zijn zwánger… maar ik dacht dat we toch overbevolking hadden?’ Zo krijg je dan instantgejoel en misschien wel groepsgeweld – en ik versnelde maar mijn pas…

PS-2:Op datzelfde plein bij de Hema in Bussum ontmoette ik een keer de zoon van de laatste Nederlands RAF-piloot uit de oorlog, Jan Linzel (1915-2019), die in Ierland stierf op de leeftijd van 103. Zij zoon was de architect Otto Linzel uit Bussum. Jan vluchtte naar Engeland via Zwitserland en de Pyreneeën.

Toevallig was eergisteren op tv Aernout Hauben die door de Pyreneeën wandelde en de herinnering ophaalde aan Andrée (Dédée) de Jongh, de Belgische verzetsstrijdster die via de geheime Komeet-lijnnazi-vervolgden door de Pyreneeën hield ontsnappen Ze overleefde ondanks arrestatie, kreeg het Légion d’Honneur en werd in 1985 gravin. Zij deed de westelijke lijn door Baskenland. Linzel volde de oostelijke.