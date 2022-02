Planten van verkeerde bomen bedreigt kwaliteit Nederlandse natuur

Nog maar 2 à 3 procent van de Nederlandse bossen bestaan ‘voor een substantieel deel’ uit wilde bomen en struiken. Dat is de schrikbarende conclusie van ecoloog Bert Maes na dertig jaar veldwerk door heel Nederland.

Die conclusie is niet doorgedrongen tot het nationale klimaatbeleid. Met de bedoeling CO2-uitstoot te compenseren besloot het vorige kabinet dat Nederland in 2030 10 procent extra bos moet hebben.

De aanplant uit deze ‘bossenstrategie’ is al begonnen, en op sommige plaatsen met desastreuze gevolgen voor de Nederlandse biodiversiteit, zegt Maes. “Een uniek rivierbos in Noord-Limburg en de oude boskern van Overlangbroek in de provincie Utrecht kunnen als genenbron als verloren worden beschouwd.”

Er worden bomen bijgeplant die niet in die regio’s en bostypen thuishoren. Dat verstikt de laatste restjes wild bos, waar boomzaden van heel andere soorten naar binnen waaien.

– Lees verder bij de bron, nu.nl

– Uitgelichte afbeelding: Door Rasbak – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=721954