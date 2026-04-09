Pinguïn-onderzoekers vinden PFAS in afgelegen Patagonië

De sensoren absorbeerden op veilige wijze chemische stoffen uit het water, de lucht en de oppervlakken waarmee de pinguïns in aanraking kwamen terwijl ze voedsel zochten om hun kuikens te voeden. Zo werden de dieren ingezet als ‘toxicologen’, vertellen de Amerikaanse wetenschappers van de Universiteiten van Californië en New York.

In totaal werden 54 Magelhaenpinguïns uitgerust met kleine sensoren die gedurende enkele dagen voorzichtig rond hun poten werden aangebracht.

In Patagonië, in het in het uiterste zuiden van Zuid-Amerika, hebben wetenschappers PFAS aangetroffen. De onderzoekers kregen hulp van de lokale pinguïns die nietsvermoedend werden ingezet en via sensoren aan hun pootjes de staat van hun omgeving in kaart hebben gebracht.

