Ik erken het ruiterlijk: ik heb de/een lp van dit duo in de eerste plaats gekocht om hun namen achteloos te laten vallen op de radio bij af- en aankondigen. En op het zicht was het een soulduo, call-and-response misschien, zoals Sam & Dave of James & Bobby Purify. Dat bleek het geval. De muziek/zang stelde niet teleur. Ik presenteer u Pic & Bill:



Moments like these