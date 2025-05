Persvrijheid naar dieptepunt – bericht van de richel

Als chef verslaggeverij van Krapuul – sorry, ik bedoel chef richeltuig – heb ik toch wel wat te klagen *). De dag van de persvrijheid is morgen. Vandaag meldt Free Press Unlimited dat het hier en in de hele wereld slecht daarmee gaat. Ja, dat klopt, zoals ik zelf meemaak.

Het ergste dat ik meemaakte was vorig jaar een publieksbijeenkomst in Naarden. Het ging over de komst van een AZC. Ik was verbaasd over de kolkende agressiviteit van de burgers tegen de ambtenaren en wethouder – de kern leek angst voor alleenstaande Syrische testosteronbommen die dag en nacht zouden ontploffen bij het zien van 10-jarige meisjes op de fiets – en ik mocht meteen meeproeven. Gesis, openlijke vijandigheid, gegromde verwensingen tegen me – enfin, een regelrechte feestavond.

Er waren een stuk of zes bewakers, die een paar keer mannen in de zaal waarschuwden om me met rust te laten. De komst van de politie maakte het alleen nog veel erger. Mijn perskaart maakte geen enkele indruk op de dienders. Je kan zo je werk niet doen.

Even wat puntjes:

⦁ Begin april bericht van de politie: ik ben aangeklaagd door iemand wegens ‘doxing’ en moet voor verhoor verschijnen. De politie en het OM weigeren mij de aanklacht te laten inzien.

⦁ ik heb in 2024 een aanklacht ingediend wegens stalking, smaad, belediging en laster tegen ene Bart Droog van Bureau Droog uit Eenrum. Hij en zijn vrienden publiceren sinds 2020 ongeveer 80 artikelen vol leugens, laster en halve waarheden over mij – en mijn familie. Onder meer dat ik ‘de ergste fascist in Nederland’ ben. Justitie wil daar iets mee doen.

⦁ Ik werd op 28 januari 2023 ondanks mijn perskaart gearresteerd op de A12. Dat was de eerste keer dat de politie mij dat flikte. Ik zat samen met fotojournaliste Channa Horn en een bus vol activisten drie uur vast op het politiebureau in Den Haag, Een maand later nodigde burgemeester Van Zaanen mij persoonlijk uit en maakte zijn zorgen daarover kenbaar en een soort excuses.

⦁ Op zaterdag 26 september 2022 werd ik door een burger en een politieman aan kop en kont uit een nazibeurs gegooid in Didam (boven Arnhem). Ik had net een kaartje betaald, maar de tijdelijke burgemeester, ene Harry de Vries, belette mij de toegang. Ik werd ook nog gearresteerd maar kon na een uurtje weer weg.

⦁ ik werd in 2021 telefonisch met de dood bedreigd en de bedreiger werd daarvoor veroordeeld door de rechter in Utrecht.

⦁ Ik ben op een herdenking van Nederlandse militairen in Roermond bedreigd met de dood door een Molukse veteraan die een vader in het KNIL had gehad – wat ook op video staat hier.

⦁ Ik ben op een nazibeurs in Huizen NH bedreigd door standhouders. De beurs is na wat acties en inspreken bij de gemeenteraad gesloten.

In 1993 zette ik samen met Het Parool en Trouw, waar ik toen voor werkte, de NVJ, het ministerie van WVC en cartoonist Opland een steunactie op voor de laatste vrije krant in Sarajewo, Oslobodjenje. Twee van de medewerkers kwam hier voor een tour en persconferentie in Nieuwspoort (ze logeerden bij mijn vrouw en mij). Behalve geld – hfl. 40.000 – heb ik toen ook vijf kogelvrije vesten kunnen doorsturen. Daar zijn diverse doden onder de redactie gevallen. In Bosnië toen 9 doden.

Ja, ik ben – gelukkig – geen Peter R. Maar het is duidelijk dat de VS mij niet gaat toelaten – niet dat ik plannen had, maar ik woonde er vroeger en zou best eens terug willen. Dan maar niet. En nu zijn er in Nederland zo al een tiental evenementen waar ik niet graag alleen naartoe zou gaan. En natuurlijk vele tientallen journalisten hier met mij. De NOS die zijn logo’s van zijn wagens haalde. Verdraaiing na verzinsel uit de PVV en het FvD. Haatzaaien, verharding, bedreiging.

Dit alles ondanks clubs als PersVeilig – samenwerking van de NVJ, de politie en justitie. Ik ben een somber tuigje op mijn richeltje.

– Uitgelichte afbeelding: Door Oslobođenje – Front page of Oslobođenje, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80854339

*) Als Krapuul al een chef verslaggeverij heeft, wat niet het geval is, is Arthur Graaff dat in ieder geval niet. – redactie