Persoon spuit onbekende vloeistof op vijf mensen achter hekwerk azc Ter Apel

Een ‘persoon’ heeft vanmiddag een onbekende vloeistof door de hekken van het asielzoekerscentrum in Ter Apel gespoten. Vijf mensen werden onwel en moesten behandeld worden.

Het is nog onbekend om welke vloeistof het gaat. Ook over de dader en zijn/haar motief is niets bekend. Educated guess: de dader is vast geen lid van GL of BIJ1.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.

Bron: DvhN

Uitgelichte afbeelding: By Voice of America News: Margaret Besheer reports from the northern Lebanese city of Tripoli; "Syrian Refugees Seek Out Smugglers". – https://www.youtube.com/watch?v=oWvHr-0BXhc&feature=plcp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21078167