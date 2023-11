Persconferentie: Extinction Rebellion escaleert strijd tegen fossiele financiering ING

ING negeerde een eerder door Extinction Rebellion gesteld ultimatum

Op vrijdag 17 november 2023 om 12:00 uur geeft Extinction Rebellion (XR) een persconferentie voor het hoofdkantoor van ING aan de Bijlmerdreef 106 in Amsterdam. Deze persconferentie volgt op een ultimatum. De bank kreeg tot maandag 13 november om per direct te stoppen met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie. Omdat ING dit ultimatum heeft genegeerd, zal Extinction Rebellion op de persconferentie een volgende escalatie aankondigen.

Woordvoerder Let de Jong: “Extinction Rebellion voert sinds 2021 vreedzaam actie tegen het fossiele financieringsbeleid van ING, vooralsnog zonder resultaat. Klimaatrampen volgen elkaar steeds sneller op, per dag moeten 20.000 kinderen op de vlucht slaan voor extreem weer[1] en nog blijft ING maar voor één ding gaan: winst voor de aandeelhouders over de ruggen van onschuldige mensen. Nu de A12-blokkades voorlopig stil liggen, zal het A12-campagneteam zich aansluiten bij de vreedzame acties tegen ING en deze verder escaleren.”

Stop Fossiele Financiering

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, dat ING zegt te onderschrijven, heeft de bank de klimaat- en ecologische crisis met bijna 60 miljard euro gefinancierd. Ondanks toenemende bosbranden, hittegolven, hongersnood en overstromingen ging het in 2022 nog steeds om 5,2 miljard dollar[2], zo maakte de internationale onderzoeksorganisatie BankTrack bekend. ING is daarmee de grootste fossiele geldschieter van Nederland. Hiermee jaagt ING de klimaat- en ecologische crisis iedere dag verder aan en vormt zo een bedreiging voor de veiligheid, welzijn en volksgezondheid, zowel in Nederland als daarbuiten.

Ultimatum aan ING

Het ultimatum aan ING is gesteld door het campagneteam dat de StopFossieleSubsidie blokkades heeft georganiseerd in Den Haag. Tijdens deze campagne heeft XR 35 A12-blokkades georganiseerd, waarbij in totaal meer dan 12.000 mensen zijn gearresteerd. De acties hebben een aanzienlijke verschuiving veroorzaakt in de publieke opinie. Drie kwart van de Nederlanders staat nu achter het uitfaseren van fossiele subsidies en maar liefst een derde staat zelfs achter het per direct stoppen ervan, zoals de eis van XR luidt. Met de aangenomen Tweede Kamer-motie over scenario’s voor de afbouw van fossiele subsidies, zijn de A12-blokkades opgeschort. Het campagneteam heeft zich daarom aangesloten bij het ING-campagneteam van XR.

Bronnen

[1] https://twitter.com/UN/status/1710324535881543797

[2] https://www.bankingonclimatechaos.org/