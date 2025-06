Persbericht Ymere over claim AD dat ’tientallen’ statushouders woonfraude plegen

Woningcorporatie Ymere heeft op Linkedin een verklaring geplaatst over de claim van het AD dat ’tientallen’ statushouders woonfraude zouden plegen door de huurwoning die ze met voorrang toegewezen krijgen te verhuren. Volgens Ymere is het aantal fraudeurs ‘op twee vingers te tellen’.

Hieronder het integrale persbericht:

Hoe een AD.nl verhaal over frauderende statushouders met sociale huurwoning flink is opgeklopt.

Woonfraude. We hebben er helaas dagelijks mee te maken. Huurders die iets doen met hun huurwoning waarvan we hebben afgesproken dat vooral niét te doen. Met stip op nummer 1: er niet zelf wonen, maar stiekem onderverhuren omdat je daar -zeker in deze tijd- flink geld mee kunt verdienen.

Daar denken wij toch écht anders over. Word je betrapt dan kun je je huissleutels inleveren en dan verhuren we de woning graag aan een woningzoekende. Logisch. Een sociale huurwoning is een betaalbaar huis voor iedereen die anders kansloos is op de woningmarkt.

Het AD.nl publiceerde dit weekeinde een artikel over statushouders die met voorrang een sociale huurwoning kregen, maar die stiekem onderverhuren. En ja: dat komt bij ons ook wel eens voor, zoals het AD.nl schreef.

Maar één ding lieten ze helaas weg: de nuance dat dit op twee vingers te tellen is. En dat woonfraude geen onderscheid maakt voor wat betreft bijvoorbeeld kapsel, afkomst, huidskleur of tussen links-rechtshandigen. De enige overeenkomst is vaak winstbejag.

We zijn niet bang voor de ongemakkelijke waarheid, maar om een hele groep mensen zo te criminaliseren vanwege een paar rotte appels is wel heel makkelijk scoren.

Weet dat iedere melding of aanwijzing van woonfraude onze gespecialiseerde collega’s nauwkeurig uitzoeken. We werken samen met gemeenten en andere partners om woonfraude te stoppen. Dat gaat goed, maar kan altijd beter zoals het uitwisselen van informatie. Vorig jaar kwamen 309 sociale huurwoningen vrij voor woningzoekenden: dat is er iedere werkdag 1. En dat is goed nieuws voor alle woningzoekenden in de regio.

Zelf vermoeden van woonfraude ? Laat het ons weten! https://lnkd.in/ecuu_nBK