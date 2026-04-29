Peiling tussentijdse verkiezingen VS: Trump doet het minder slecht dan je zou verwachten

Mocht je denken dat de Republikeinen na alle merkwaardige – en soms ronduit idiote – capriolen van Donald Trump afstevenen op catastrofale tussentijdse verkiezingen, dan zit je er flink naast. Uit een eind april uitgevoerde peiling van Harvard/Harris blijkt dat Republikeinen en Democraten gelijke tred houden: 50-50.

Trump doet het veel minder slecht dan je zou verwachten. Zijn approval rating onder mensen die bij de tussentijdse verkiezingen in oktober waarschijnlijk gaan stemmen is 46%. Biden’s approval rating bij de tussentijdse verkiezingen van 2022 was 41,9%, dus vermoedelijk kan Trump wel leven met die cijfers. Onder Republikeinen is Trump’s approval rating 80%, maar dat zal natuurlijk niemand verbazen.

Trump’s populariteit is het hoogst op het gebied van misdaadbestrijding in Amerikaanse steden (48%) en immigratie (47%); en het laagst wat betreft de aanpak van inflatie (37%), de economie (39%) en de wijze waarop hij de oorlog met Iran voert (39%). Dat laatste wil overigens niet zeggen dat de Amerikanen tegen de aanvallen op Iran zijn: 74% van de Amerikanen is van mening dat het in het belang van de VS is te voorkomen dat Iran over nucleaire waoens beschikt. Van het regime in Teheran moeten de Amerikanen niks hebben: “Van de belangrijkste Amerikaanse instellingen en buitenlandse actoren hebben kiezers de hoogste netto gunstige mening over het Amerikaanse leger (+62 netto gunstig) en het land zelf (+57) en de minst gunstige mening over Iran (-52).” De mening over de oorlog met Iran is overigens wél aan het verschuiven: het percentage Amerikanen dat Trump’s optreden tegen Iran steunt, is de afgelopen weken groter geworden:

78% of voters say Trump was right to agree to a ceasefire, and 57% say he was right to put a blockade on ships to Iran.

A strong majority of voters support each of six key conditions for an Iran deal, including a majority across political parties, with the most voters saying it is essential Iran stops supporting terror proxies like Hezbollah and Hamas (79%) and executing protestors (78%). 66% of voters say Trump should insist on all of these points, and 54% think the U.S. has the upper hand in negotiations.

66% of voters support an international naval force to secure free movement of ships in the Strait of Hormuz, including a majority across political parties. 51% say other nations that import oil from the Persian Gulf should be responsible for protecting shipping through the Strait, not the U.S.

Het merendeel van de belangrijkste beleidsmaatregelen van Trump geniet nog steeds meerderheidssteun. Zijn populairste beleidsmaatregelen zijn het verlagen van de prijzen van receptgeneesmiddelen (84% steun), het uitzetten van illegale immigranten die misdrijven hebben gepleegd (75%) en het uitbannen van fraude bij overheidsuitgaven (73%).

Tot de minst populaire beleidsmaatregelen van Trump behoren bezuinigingen op Medicaid (44%), het aannemen van extra ICE-agenten voor immigratie-invallen (47%) en invoerheffingen (49%).

De tussentijdse verkiezingen in oktober zijn dus in tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken beslist geen gelopen koers. Veel zal afhangen van het stemgedrag van onafhankelijke kiezers (=niet geregistreerd als Republikein of Democraat). De Democraten doen het bij die kiezers nét iets beter dan de Republikeinen: 52-48. Waar dan weer tegenover staat dat Republikeinen meer geneigd zijn te stemmen dan Democraten.

Favoriete kandidaten voor de presidentsverkiezingen zij Kamala Harris (50%) en bij de Republikeinen JD Vance (48%). FWIW, want die verkiezingen zijn natuurlijk nog ver weg.

Resultaten peiling hier.

