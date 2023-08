Peiling: Omtzigt op 31 zetels, PvdA/GL stabiel op 28

In de kersverse peiling van I&O Research komt Nieuw Sociaal Contract (NSC), de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, met stip binnen op de eerste plaats. NSC kan rekenen op 31 zetels. PvdA en GL blijven met 28 zetels stabiel. De VVD gaat van 25 naar 22, BBB van 21 naar 13 en de PVV van 15 naar 13.

Het is nog onduidelijk waar Omtzigt op belangrijke thema’s als klimaat en migratie staat, dus mogelijk dat er nog mensen afhaken eens dat duidelijk wordt. Kiezers die BBB de rug toekeren zeggen vaak dat te doen omdat ze uitgekeken(!) zijn op BBB. Met nog drie maanden te gaan tot de verkiezingen kan dat Omtzigt natuurlijk ook gebeuren, vooral als hij op bovengenoemde thema’s minder rechts blijkt te zijn dan de rechtse kiezers hopen.

NSC wint vooral zetels van rechtse partijen, maar ook links moet wat inleveren. Voor PvdA/GL maakt dat weinig uit, want die combi is weer eens ouderwets bezig andere linkse partijen leeg te eten. D66 en Volt worden beiden gedecimeerd en de SP houdt maar 5 zetels over. Opmerkelijk, want de kiezers geven aan juist typische SP-thema’s als volkshuisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg belangrijk te vinden. Ook migratie scoort hoog bij de kiezer. Dit in tegenstelling tot klimaatverandering dat ‘maar’ door 27% van die kiezers genoemd wordt als belangrijk thema.

Timmermans zal dus wat handig moeten manoeuvreren, want juist de linkse kiezer vindt klimaatverandering een belangrijk thema. Kansen zijn er wél. Omtzigt wil – heel verstandig – niet de grootste worden en zal om dat te voorkomen waarschijnlijk niet in alle kiesdiscricten meedoen. Als het PvdA/GL lukt zich primair te profileren op klassieke sociaaldemocratische thema’s als volkshuisvesting, armoede en inkomensongelijkheid zónder de linkervleugel van GL van zich te vervreemden, zou de combi weleens de grootste kunnen worden.

Het goede nieuws is natuurlijk dat de PVV na de verkiezingen niet aan mag schuiven. Omtzigt heeft de PVV expliciet uitgesloten, dus Wilders mag waarschijnlijk weer 4 jaar lang plaats nemen op het bankje in de Tweede Kamer. Het andere goede nieuws is dat Wybren van Haga uit de Kamer verdwijnt. Good riddance. In elk geval één leeghoofd minder.

Uitgelichte afbeelding: door Omtzigt op de Nederlandstalige Wikipedia – Verplaatst vanaf nl.wikipedia naar Commons., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91595732