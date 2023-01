Pegidakneus Edwin Wagensveld verscheurt Koran

Pegidakneus Edwin Wagensveld heeft gisteren voor het gebouw van de Tweede Kamer een Koran verscheurd. Blijkbaar ontwaakte Wagensveld uit zijn winterslaap toen de Deense fascist Rasmus Paludan eergisteren een Koran verbrandde voor de Turkse ambassade in Stockholm. Meeliften op door ánderen gecreëerde publiciteit is altijd al een dingetje geweest bij Edwin.

Pegida Nederland stelt helemaal niks meer voor en binnen extreemrechts is de islam als thema allang vervangen door complotgeneuzel over corona en – recentelijk – het WEF, maar Wagensveld blijft op gezette tijden overkomen uit Beieren om te proberen een dood paard nieuw leven in te blazen. De Pegida-Führer is inmiddels een relikwie uit een lang vervlogen verleden. Het is bijna aandoenlijk.

Helemaal in zijn eentje opereert Wagensveld niet. Gisteren werd hij bijgestaan door Hugo Kuijper uit Hoofddorp. Kuijper verliet in 2017 Pegida, maar inmiddels is de relatie met Wagensveld blijkbaar weer hersteld. De Hoofddorper verwierf landelijke bekendheid door in 2020 bij een anti-islam actie in Almere een bejaarde buurtbewoner tegen de grond te werken. De bejaarde man brak daarbij zijn heup. Dat niveau, dus.

Uitgelichte afbeelding: Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46447384