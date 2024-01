Pegida-voorman Edwin Wagensveld krijgt klappen in Arnhem

Edwin Wagensveld, zo ongeveer het enige nog actieve lid van Pegida, heeft vanmiddag in Arnhem klappen gehad. Edwin wilde op het Jansplein een Koran verbranden, blijkbaar omdat daar een islamitisch cultureel centrum staat.

Toen Wagensveld aanstalten maakte een fikkie te stoken, werd hij geveld met een fikse karatetrap. Beelden hier bij Omroep Gelderland.

Edwin moest door de politie ontzet worden, waarbij volgens Omroep Gelderland ook nog de nodige rake klappen vielen.

Het is niet de eerste keer dat Wagensveld klappen krijgt. In Utrecht werd Pegida al eens met vuurwerk bestookt. Ook in Eindhoven liep een demo van Pegida gierend uit de klauw:

Wagensveld solliciteert natuurlijk openlijk (en volgens mij bewust) naar klappen, maar al te handig lijkt me dit allemaal niet. Pegida stelt niks meer voor – in feite vormt Wagensveld in zijn eentje Pegida – en het heeft niet zoveel zin van dit stuk onbenul een martelaar te maken. Oh: dat ‘Allahoe Akbar’ van enkele tegendemonstranten hoeft van schrijver dezes al evenmin.

