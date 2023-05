Paul Rosenmöller fractievoorzitter gezamenlijke GL/PvdA-fractie Senaat

Paul Rosenmöller wordt fractievoorzitter van de gezamenlijke fractie GL-PvdA in de Eerste Kamer.

Een goede keuze, want het alternatief was Mei Li Vos, de huidige fractievoorzitter van de PvdA. Mei Li Vos richtte ooit het Alternatief Voor Vakbond (AVV) op, een club die de oude vakbonden (FNV en CNV) overbodig moest maken. Lees: de positie van de reguliere vakbonden moest ondergraven. Het AVV had nauwelijks leden en werd voor 97%(!) gefinancierd door de werkgevers. Nog maar drie jaar geleden constateerde Investico dat “zeker 50 duizend Nederlanders nu werken onder relatief slechte cao’s die alleen door alternatieve bonden zijn ondertekend”. Vos zag zich in 2020 gedwongen op te stappen als bestuurslid van het AVV omdat binnen de PvdA een opstand dreigde.

Het kabinet is afhankelijk van de oppositie om wetgeving door de Senaat te loodsen. Daarbij kan het over links (PvdA/GL/SP) óf over rechts (BBB, want met FVD en PVV valt geen land te bezeilen) gaan. Rosenmöller hoopt door handig manoeuvreren – iets wat hem waarschijnlijk wel toevertrouwd is – het kabinet te dwingen zoveel mogelijk over links te gaan.

Bron: Trouw

Uitgelichte afbeelding: Door Green Bill – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6921192