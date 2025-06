Paul “Harky” van Gelder

TAFKAJK, The Artist Formerly Known As Johan Klotje, wees regelmatig op zijn bestaan. Maar Johan verdween plotseling van (toen nog) twitter, na enkele bijdragen aan de Alternatieve Top-2000, die via twitter werd samengesteld. Geen attenderingen meer op Paul (Harald) van Gelder alias Burgemeester Harky – een naam gekozen naar analogie van Emperor Rosko. In 1967 was hij een van de meest geliefde radiodeejays van Nederland en België maar het station waarop hij werkte, Radio 227, verdween met de Marine Offenses Act. Herverschijnen bij zoiets als Veronica of een van de omroepen zat er blijkbaar niet in. Lex Harding, ook afkomstig van 227, was jaloers op zijn populariteit.

Hij ging later wel bij de VARA werken, die had je toen nog. En hij is op 2 december jongstleden overleden. Ik heb helaas geen programma(-fragment) kunnen vinden behalve dan een radiohoorspel waarvoor hij tekst en stemmen leverde, 1980: Tony Klaproos.

Dit soort meligheid heeft lang bestaan op Hilversum 3: Ted de Braak en zijn vervolgsprookje; en het ergste voorbeeld: Wim T. Schippers met zijn Jacques Plafond. Die wisseling van eigen stemmen herinnert in het geval van Paul van Gelder aan Paulus de Boskabouter.

Ik kan wel zijn tune op 227 presenteren, altijd een genoegen, deze souljazzverwerking van een spiritual: Wade in the water, Ramsey Lewis Trio.

Zodra ik iets tegenkom verder zal ik er op wijzen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Paul van Gelder – Paul van Gelder, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42698756