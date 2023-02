Partij voor de Dieren elf keer zo groot als het CDA in Amsterdam

Zal het veel uitmaken dat de partij, waar ik met onderbreking – dat wel – twintig jaar lid van ben de VVD voorbijstreeft in de peilingen? De stad van Provo en Kabouter, tenslotte.

Belangrijk verschil is wel dat BIJ1 nu niet meedoet; vorig jaar was de partij nog goed voor 7% van de stemmen. Daarvan lijken de SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks te profiteren. De combinatie GroenLinks/PvdA scoort in deze peiling overigens niet veel hoger dan vier jaar geleden: het opgetelde percentage is vergelijkbaar met de uitslag van 2019 (35,2% toen tegen 35,8% nu). Beide partijen willen na de verkiezingen één fractie gaan vormen in de Eerste Kamer. D66 levert in ten opzichte van zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de verkiezingen vier jaar geleden, en zou nu op ruim 11% uitkomen. De VVD verliest licht en komt uit op 10%. De Partij voor de Dieren groeit naar 11% en zou daarmee de VVD voorbijgaan als vierde partij in de stad.

Lees verder bij AT5

BIJ1 heeft geen kader en ik vermoed langzamerhand dat die partij het ook niet zal krijgen. De Boerenpartij zat ooit met vier zetels in de Amsterdamse raad en zo te zien zal dat de Monsantobrigade van Kerrolaain niet lukken. En of de Baudetclub het haalt is maar de vraag – o ja, er zijn geen raadsverkiezingen, kalm aan…