Het evangelie naar Mattheüs is summier over de intocht van Jezus op de ezelin, het thema van Palmpasen (Palmzondag), voor de westerse kerken vandaag… Matth. 21:8-11a

En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg.

En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!

En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze?

En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea.



Een hymne voor Palmzondag in het Grieks en het Koptisch

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8886192