Palestijn overlijdt aan verwonding opgelopen op 3 juli bij bestorming kamp-Jenin

Een 20-jarige Palestijn is vrijdagavond overleden als gevolg van een verwonding die hij opliep tijdens de Israelische bestorming van het vluchtelingenkamp Jenin, onlangs op 3 juli. Ezz el-Din Kana’an werd toen door een sluipschutter in het hoofd geschoten toen hij op weg was om bloed te doneren voor de talrijke slachtoffers van deze aanval. Hij verbleef de afgelopen tijd in verschillende ziekenhuizen en werd onder meer ook geopereerd. Hij werd zaterdag na het ochtendgebed begraven.

De aanval van 3 en 4 juli op het vluchtelingenkamp was ongekend. Eerst werd het kamp met raketten bestookt vanuit de lucht door straaljagers, helikopters en drones. Vervolgens werd het door commandotroepen vanuit verschillende richtingen aangevallen, terwijl grote D-9 bulldozers wegen omploegden, en elektricteits- en waterleidingen onklaar maakten. Vervolgens moesten honderden families hun huizen verlaten en een nacht elders slapen terwijl 300 huizen werden opgeblazen en zo’n 4 à 500 andere ernstig werden beschadigd. De totale tol van de twee dagen durende aanval was – met Ezz el-Din Kana’an meegerekend – 14 doden en enkele honderden gewonden.

Het aantal door Israelisch optreden gedode Palestijnen is nu gestegen tot 227. Er was overigens ook een dode Israeli bij de aanval in Jenin, maar onlangs bleek uit Israelisch onderzoek dat sergeant-majoor David Yehuda Yitzhak was gedood door ‘vriendelijk’ (eigen Israelisch) vuur.

((Photo: Palinfo/Twitter, Ezz el-Din Kanaan)