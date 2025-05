Overwinning Carney in Canada: basis voor nieuwe as met Europa

Enkele maanden geleden nog stonden de Canadese Conservatieven op kop in de peilingen, met dank aan een wereldwijde rechts-radicale golf. Maar de overwinning van liberaal Mark Carney maakt Canada tot een belangrijk liberaal ankerpunt in de wereld, en een natuurlijke bondgenoot voor Europa, schrijven politicologen Katerina Sviderska en Leandre Benoit.

De overwinning van Carney zal niet alleen de binnenlandse koers van Canada bepalen, maar heeft ook belangrijke gevolgen voor internationale partnerschappen, in een wereld van toenemende geopolitieke onzekerheid. Verschillende Europese landen en met name de VS stevenen af op isolationisme en autoritarisme, kijken nadrukkelijk naar het oosten of flirten zelfs met Rusland

. Groot is het contrast met de herverkiezing van de liberalen in Canada, die het land positioneren als een belangrijke bondgenoot voor de Europese Unie. Carneys centristische en pro-Europese houding biedt stabiliteit en is een opluchting voor de Europeanen.

