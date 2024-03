Overweging bij Witte Donderdag: Antisemitisme en de Matthäus Passion

Het is weer passietijd. Traditiegetrouw trekken velen naar concertzalen en kerken om naar de prachtige klanken van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach te luisteren. Tegelijk gaat er veel aandacht uit naar het oplevende antisemitisme. Deze twee dingen hebben meer met elkaar te maken dan veel mensen denken: het Mattheüs-evangelie is onbedoeld, maar toch, een belangrijke grondlegger van het christelijke antisemitisme. En in diezelfde gewelddadige traditie staat helaas ook de passiemuziek van Bach.

aarom is het geen overbodige luxe om wat licht te laten schijnen op Jezus’ lijdensverhaal volgens Mattheüs. Zeker omdat deze tekst in de geschiedenis ongemakkelijke en zelfs gewelddadige gevolgen heeft gehad. Eerst door middel van preken in de kerkdiensten voor Pasen, later onder andere door Bachs muzikale vertaling.

– Uitgelichte afbeelding: Door J. S. Bach – crop from mutopia, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2085507