Overstromingstool NASA: Eilandstaten bereiden zich maar best voor op toekomst met natte voeten

In de komende dertig jaar zullen Fiji, Kiribati en andere eilanden in de Stille Oceaan te maken krijgen met een zeespiegelstijging van minstens 15 centimeter. Een team van NASA is formeel: deze stijging zal plaatsvinden ongeacht of we de uitstoot van broeikasgassen nog kunnen beperken in de komende jaren.

Op verzoek van verschillende eilandstaten in de Stille Oceaan deed het team een analyse van de regio. Ze deden metingen en maakten kaarten die laten zien welke gebieden tegen 2050 het meest kwetsbaar zijn voor overstromingen door hoog water – ook wel bekend als ‘nuisance flooding’ of ‘sunny day flooding’. De kaarten geven een beeld van het overstromingspotentieel onder verschillende scenario’s: van zeer hoge tot lagere uitstoot van broeikasgassen. – Lees verder bij de bron, IPS

