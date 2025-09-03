Overstromingen in Jemen treffen ruim honderdduizend mensen

De overstromingen zijn veroorzaakt door plotse, hevige stortbuien die het zuiden van het land al sinds 21 augustus treffen. Er zijn al minstens 64 doden geteld en naar schatting 120.000 mensen zijn getroffen. Kritieke infrastructuur zoals wegen, elektriciteitsleidingen en water- en sanitaire voorzieningen zijn zwaar beschadigd. Gemeenschappen zijn afgesneden van essentiële diensten en duizenden mensen zijn gedwongen om opnieuw te vluchten.

