Overstromingen in Indonesië en Sri Lanka rechtstreeks gevolg van opwarming aarde

De opwarming van het zeewater en de hevige regenval als gevolg van klimaatverandering kunnen worden aangeduid als schuldigen van de dodelijke overstromingen in Azië, zeggen wetenschappers.

Twee tropische stormen brachten gigantische hoeveelheden regen op korte tijd en dat heeft, in combinatie met de unieke geografische ligging van Indonesië en Sri Lanka, geleid tot de recente verwoestende landverschuivingen, modderstromen en overstromingen.

In Sri Lanka heeft dat het leven gekost aan zeshonderd mensen, in Indonesië vielen bijna duizend slachtoffers.

Wetenschappers die een snelle analyse hebben gemaakt van het weerfenomeen zagen dat een samenloop van factoren rechtstreeks heeft geleid tot de ramp: hevigere regenval en warmer zeewater als gevolg van klimaatverandering, en natuurlijke weerpatronen zoals de huidige moessonregens in een groot deel van Azië.

“Moessonregens zijn normaal in dit deel van de wereld”, zegt Sarah Kew, klimaatonderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en hoofdauteur van het onderzoek. “Wat niet normaal is, is de toenemende intensiteit van stormen en de honderden dodelijke slachtoffers.”

– Lees verder bij de bron, IPS