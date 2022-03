Orthodoxe kerk in Amsterdam sluit na bedreigingen vanuit Moskou

De Orthodoxe kerk van St. Nikolaas in Amsterdam heeft de patriarch van Moskou, Kirill, gevraagd, een oordeel te geven over de invasie van Oekraïne door Rusland. Dat antwoord is gekomen: de patriarch staat geheel achter de moordpartij van Poetin en heeft daar in de publiciteit de opmerkelijkste redenen voor genoemd: Oekraïne heeft het over zich afgeroepen door gay pride toe te laten.

De parochie van St. Nikolaas heeft daarna haar gebed voor de patriarch (commemoratie) geschrapt, maar wel nog de bisschop in Den Haag in gebed vermeld.

Deze bisschop kwam evenwel onaangekondigd en ongenood een dienst verstoren afgelopen zondag om te eisen dat Kirill gecommemoreerd zou worden. De Haagse bisschop toont zich een verlengstuk van het Russische regime.

De kerk is beklad met letters Z.

De geestelijken van de parochie hebben hierna besloten de diensten te staken.

In de kerk van St. Nikolaas is het niet meer veilig voor de gelovigen.

De verklaring van de geestelijkheid hier.

In het Engels via twitter de brief die naar de parochianen is verzonden.

