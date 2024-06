Orde heerst in Nouméa: koloniaal geweld zonder weerklank deel 1

De staat heeft de hoofdstad van Kanaky (Nieuw-Caledonië) blijkbaar weer stevig in handen. Behalve dan het vliegveld, zodat alle vluchten vooralsnog zijn afgelast.

De opstand begon half mei, toen Macron namens de Franse koloniale overheid aankondigde dat ook immigranten stemrecht voor het binnenlands bestuur zouden krijgen. In 1998 is vastgelegd dat het kiesrecht beperkt zou blijven tot de oorspronkelijke bevolking, die inmiddels in de minderheid in eigen land is.

Bij de voortdurende oproeren zijn inmiddels zeven doden gevallen.

Ondanks allerlei toezeggingen van overleg met de onafhankelijkheidsbeweging Front de libération national kanak socialiste (FLNKS) is Macron wel van plan de verandering van het kiesrecht voor te leggen aan het Franse parlement(!) zodat deze “hervorming” een grote kans maakt doorgezet te kunnen worden.

Er i kolonialisme waar een zogenaamde dekoloniale of antikoloniale beweging geen boodschahp aan heeft. Waar zou dat aan kunnen liggen…

