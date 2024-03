Tradities zijn er om in ere te houden, en dus de flashmob van Beiroet: de Heer is waarlijk opgestaan, Χριστός ἀνέστη, in Arabisch en Grieks.

En de morgen is aangebroken.



Cat Stevens (& Rick Wakeman, piano)

Gezegend Pasen!

– Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=650945