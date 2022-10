Opnieuw Russisch vlaggeschip aangevallen in Zwarte Zee

In de buurt van Sevastopol in de Krim, Oekraïne is opnieuw een oorlogsschip van de Russische vloot bij een droneaanval in brand gevlogen.

Het zou gaan om het fregat ‘Admiraal Makarov’, het nieuwe vlaggeschip nadat eerder de ‘Moskva’ tot zinken was gebracht door een aanval van Oekraïne.

Volgens sommige berichten zou het om meerdere schepen gaan die in brand staan of gezonken zijn door Oekraïense drones, maar dit is nog niet officieel bevestigd.

NEW VIDEO: Explosions in #Sevastopol! ▶️According to various sources, the explosions damaged several ships of the #Russian Black Sea Fleet.

▶️They say that among them is the frigate "Admiral Makarov" (= new flagship after the sunken Moskva)#UkraineRussianWar #Ukraine pic.twitter.com/PCqUMRCPDd — Tibolimon (@OMonteyne2) October 29, 2022