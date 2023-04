Opnieuw migranten verdronken in Middellandse Zee

Voor de kust van Tunesië is opnieuw een boot met vluchtelingen gezonken. Zeker 20 opvarenden worden vermist, 17 vluchtelingen werden gered door de Tunesische kustwacht. De 20 vermisten zijn naar alle waarschijnlijkheid verdronken.

De Tunesische Nationale Garde heeft in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 14.000 vluchtelingen tegengehouden of uit zee gered. Dat zijn er 5x zoveel als in de eerste drie maanden van 2022.

Tot voor kort was Libië het meest geliefde vertrekpunt voor Afrikaanse vluchtelingen die Europa willen bereiken. Die toppositie is inmiddels overgenomen door Tunesië, deels omdat het vanaf de Tunesische kust maar 150 km is tot het Italiaanse eiland Lampedusa.

Zwarte vluchtelingen zijn niet bepaald welkom in Tunesië. Racisme is niet voorbehouden aan PVV/FVD/JA21-kiezers, in Tunesië kunnen sommigen er ook wat van. President Kais Saied gooide er in februari zelfs een omvolkingstheorie tegenaan. Volgens hem zijn duistere krachten erop uit de Arabische bevolking van het land te vervangen door zwarte mensen: “Er is een crimineel plan om de samenstelling van de demografie van Tunesië te veranderen en sommige mensen hebben grote sommen geld ontvangen om onderdak te geven aan migranten bezuiden de Sahara”.

Saied’s toespraak leidde tot een regelrechte klopjacht op zwarte immigranten. Tenminste 1000 immigranten werden uit hun woning gezet, vaak met harde hand. Een aantal huizen werd zelfs in brand gestoken.

Uitgelichte afbeelding: By European Commission DG ECHO – The Sahrawi refugees – a forgotten crisis in the Algerian desert, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20205931