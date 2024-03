Opmars chronische stress heeft ook gevolgen voor de planeet

Stress tast niet enkel onze gezondheid aan, maar heeft ook een invloed die verder gaat dan het individu, zegt nieuw onderzoek in Science. De toename van stress in de samenleving kan uiteindelijk ook de gezondheid van de hele planeet aantasten.

Stress ontstaat als je chronisch getriggerd wordt door zaken als de onzekere toestand in de wereld, de klimaatverandering, te veel druk of persoonlijke problemen die niet opgelost geraken. Stress kan dan ontstekingsreacties in het lichaam veroorzaken en die beïnvloeden onze gezondheid, maar kunnen uiteindelijk ook een impact hebben op de ‘gezondheid’ van de wereld, stelt het nieuwe onderzoek.