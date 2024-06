Operettecoup in Bolivia

Idiote taferelen gisteren in Bolivia, waar een ontevreden generaal probeerde president Luis Arce af te zetten. De potsierlijke couppoging werd in minder dan drie uur de kop ingedrukt en (de door Arce benoemde) generaal Juan José Zúñiga mag in de gevangenis zijn zonden overdenken. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

Zúñiga liet gisteren het presidentiële paleis bestormen door militaire eenheden. Arce was niet onder de indruk en benoemde onmiddellijk een nieuwe opperbevelhebber. Die gaf de militaire eenheden opdracht terug te gaan naar de kazernes, wat ze ook braaf deden. Exit Zúñiga, voor wie de gevangenis overigens geen nieuwe ervaring is: hij belandde in 2012 al eens achter de tralies na een veroordeling wegens verduistering.

Arce is van dezelfde partij als de veel bekendere oud-president Evo Morales. Op hun onderlinge verhouding heeft dat blijkbaar geen goede invloed gehad: de twee kemphanen kunnen elkaar niet luchten of zien. Morales heeft zelfs zózeer de pest aan Arce dat hij zich heeft aangemeld als tegenkandidaat bij de presidentsverkiezingen.

De operettecoup mag dan om te lachen zijn, dat geldt niet voor de omstandigheden in Bolivia. Het land verkeert in een diepe economische crisis. Inflatie en werkloosheid zijn torenhoog en de internationale financiële reserves van de Centrale Bank zijn in 10 jaar tijd gekrompen van $15 miljard naar $2 miljard.

Die slinkende reserves zijn een tijdbom onder de Boliviaanse economie. Wanneer een land een zwevende wisselkoers heeft, leidt de druk op de betalingsbalans tot devaluatie van de valuta. Bolivia heeft echter een vaste wisselkoers, dus als reactie op devaluatiedruk verkoopt de centrale bank vreemde valuta om de waarde van de nationale munt te verdedigen. Als de reserves af blijven nemen zal de regering op termijn gedwongen zijn om de vaste wisselkoers los te laten en een grote en abrupte devaluatie toe te staan. De Boliviaanse economie kan dan in een neerwaartse spiraal terechtkomen, met zelfs een regelrechte bankencrisis.

Momenteel wordt de Boliviaanse economie overeind gehouden met behulp van Chinese financiële injecties. China probeert voet aan de grond te krijgen in Latijns-Amerika en een aantal landen heeft daar wel oren naar. De VS was tot nu toe de dominante kracht in Latijns-Amerika en de historische ervaringen met de grote noorderbuur zijn – voorzichtig uitgedrukt – niet onverdeeld positief.

Uitgelichte afbeelding: : Luis Arce – By UNCTAD – Minister of Finance of Bolivia addressing the Conference, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70965400