Open de deur naar je hart. Halverwege de toppen 10, eerste helft

Gisteren waren het nog zomerse temperaturen in Nederland maar genadeloos ligt zelfs bij de onbespoten winkel het strooigoed klaar in de schappen. Waarom toch? Ik wilde voor het hele herfstcircus deze top-10-happening voltooid hebben.

Enfin, de eerst portie nrs. 5

Pyt:



London calling,The Clash

@dadaland



Everybody’s cryin’ Mercy, Bonnie Raitt

Liz:



Different drum, Stone Poneys ft. Linda Ronstadt

Arnold:

Op zeker punt bij het draaien voor een zaal kreeg ik te horen dat wat ik draaide “Northern Soul” was. Wonderlijke ontdekking, voor mij is dit een dierbaar nummer uit de dagen waarin Caroline gezegend was met in soul gespecialiseerde deejays Emperor Rosko en Rick Dane. Het was wel moeilijk te vinden. Het kostte mij mijn laatste geld in een onvolprezen zaak in Leeds.

Dat zoiets moois geen hit is geworden buiten mijn lijst bewijst weer de onrechtvaardigheid van het hele hitgebeuren.



Open the door to your heart, Darrell Banks

– Uitgelichte afbeelding: By David Gans – originally posted to Flickr as Bonnie Raitt, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6974167