Open brief van Herta Müller over Israël en Hamas

De Duitstalige Roemeense schrijfster Herta Müller, nog voor het einde van de reëel-socialistische heilstaat verhuisd naar West-Duitsland, met een interventie over Hamas en Israëls militaire antwoord op het pogrom van 7 oktober 2023.

In de meeste verhalen over de oorlog in Gaza begint de oorlog niet wanneer hij begon. De oorlog is begonnen op 7 oktober, precies vijftig jaar nadat Egypte en Syrië Israël aangevallen hadden. De Palestijnse terroristen van Hamas begingen een onvoorstelbaar bloedbad in Israël. Ze hebben zichzelf als helden gefilmd en juichten over de slachting die ze hadden aangericht. De vieringen van hun overwinning gingen door bij terugkomst, waar de terroristen zwaar misbruikte gijzelaars door de straten sleepten en hen als oorlogsbuit presenteerden aan de jubelende Palestijnse bevolking. Dit macabere juichen strekte zich helemaal tot in Berlijn door. In de wijk Neukölln werd in de straten gedanst en de Palestijnse organisatie Samidoun deelde snoep uit. Op het internet daverden de blije commentaren.

Meer dan 1200 mensen stierven in de slachtpartij. Na marteling, verminking en verkrachting werden 239 mensen weggevoerd.

