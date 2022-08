Op1 gaat (weer eens) gruwelijk in de fout

De morele teloorgang van Nederland blijft een fascinerend schouwspel. Gisteren bereikte de OP1 een nieuw dieptepunt met een uitzending uit Ter Apel. Je weet wel, die plaats waar asielzoekers buiten moeten slapen en waar onlangs een baby overleed. Laat het maar aan de NPO over daar een fraai stukje entertainment van te maken, met asielzoekers die vanachter het hek naar de rug van de gasten mogen kijken.

Inmiddels gaan de beelden de hele wereld over. Bij beschaafde mensen valt de mond natuurlijk open, maar die groep vormt anno 2022 waarschijnlijk een minderheid.

Uitgelichte afbeelding: By Takver from Australia – No one is Illegal – Refugee Action protest 27 July 2013 Melbourne, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60004942