Op 19 september radicaalrechtse demonstratie in Den Haag

Op zaterdag 19 september gaat de radicaal/extreemrechtse groep ‘Wij zijn het volk’ demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Dat is vrijwel op de dag af een jaar nadat een anti-immigratie demo op het Malieveld gierend uit de klauw liep toen een deel van de betogers op de vuist ging met de politie. Daarbij raakten vier agenten en zeven journalisten gewond.

Het wordt een drukke dag voor de politie want de verwende bourgeoiskinderen van Extinction Rebellion hebben aangekondigd op 19 september de A12 te zullen blokkeren. Als klap op de vuurpijl speelt ADO Den Haag ook nog eens een thuiswedstrijd.

Wie er achter ‘Wij zijn het volk’ zitten is mij niet bekend. Op de website van de organisatie is daar ook geen informatie over te vinden. De site ziet er professioneel uit en opzichtige extreemrechtse kretologie wordt in de teksten zorgvuldig vermeden. ‘Bezorgde burgers’, meer niet.

De organisatoren zeggen het vreedzaam te willen houden. Dat geloof ik graag, maar dergelijke manifestaties trekken altijd gewelddadige nazigroepjes en hooligans aan. Die denken daar vaak écht anders over. Grote kans dat de nazi’s en hools op de vuist gaan met de politie of naar de A12 gaan om korte metten te maken met Extinction Rebellion. Of beiden, natuurlijk.

Welke organisaties/groepen aanwezig zullen zijn tijdens de manifestatie is (nog) niet bekend. Op de website is daar geen informatie over te vinden. Gezien de gebeurtenissen op 20 september 2025 zullen de meeste rechtse politieke partijen vermoedelijk voor de eer bedanken.

Uitgelichte afbeelding: Door Kniesoor – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175794162