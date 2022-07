Oostenrijkse arts pleegt zelfmoord na maandenlang bedreigd te zijn door wappies

Een Oostenrijkse arts is door een fascistische lynchmob tot zelfmoord gedreven.

Lisa-Maria Kellermayr was een uitgesproken voorstander van vaccinaties en van coronamaatregelen. Een baken van gezond verstand, zou je denken, maar daar dacht het extreemrechtse wappiecircus dus heel anders over. Kellermayr ontving honderden bedreigingen, waarin haar tot in details werd uitgelegd hoe ze om het leven zou worden gebracht.

Uiteindelijk werden de bedreigingen zó erg dat Kellermayr gedwongen was 100.000(!) euro te investeren om haar praktijk te beveiligen tegen het extreemrechtse plebs. Hulp van officiële instanties kreeg ze niet. Politie en bestuurders vonden dat ze minder moest zeuren of beschuldigden haar er van relletjes uit te willen lokken. Nu is ze dus dood. Met dank, niet alleen aan het wappietuig, maar ook aan officiële instanties die niet thuisgaven.

Om nog eens te benadrukken met welk vuilnis we hier te maken: dit is hoe de wappies op Telegram reageren op Kellermayr’s dood:

Dr. Lisa-Maria Kellermayr wurde von Corona-Leugner*innen bedroht. Jetzt wurde sie tot aufgefunden, mutmaßlich durch Suizid. In Corona-Kanälen auf Telegram wird ihr Tod zynisch kommentiert, begrüßt – und es folgen die nächsten Drohungen. Die Szene ist gefährlich. Es ist widerlich. pic.twitter.com/i82g61wz5y — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) July 29, 2022

Niet dat Twitter beter is dan Telegram:

